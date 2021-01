SK Nieuwkerke doet met de komst van goudhaantje Benjamin Lutun een heel opmerkelijke transfer: “Misschien mogen we dromen van eindronde?”

Sébastien Dewaest

“Hoe we hem konden overtuigen om te kiezen voor SK Nieuwkerke? Vrij spontaan eigenlijk. Op één avond was alles geregeld. Zijn vader Philippe, zijn oom Thierry Ghillebert, met wie ik zelf nog heb gevoetbald bij Nieuwkerke, en zijn oom Michel Dewaest (vader van Sébastien Dewaest, red.) hebben alle drie een verleden bij SK Nieuwkerke. Benjamin, die net als Sébastien wel eens opdook op een match van SK Nieuwkerke, wou net als zijn familieleden eens proeven van de familiale sfeer, die in onze club heerst”, gaat Vandenberghe voort. “Bovendien kropen de verre en veelvuldige verplaatsingen naar Gullegem blijkbaar in de kleren. Desondanks hadden we niet verwacht dat Lutun financieel haalbaar zou zijn. Echter, we hebben geen zotte financiële uitgaven moeten doen om Lutun te overtuigen om voor ons te kiezen. Zijn transfer valt zelfs in coronatijden te verantwoorden.”

Ex-international

“Dat hij een speler is die het verschil kan maken is een feit”, stelt de sportief manager. “Benjamin werd in het voorjaar van 2007 opgenomen in de A-kern van Club Brugge. Voorheen was hij aangesloten bij Lille OSC en JA Armentières. Lutun maakte ook deel uit van de Belgische selectie voor het EK voor -19-jarigen in 2006 en is dus ex-international. Dat we met Lutun onze sportieve lat hoger kunnen leggen is een feit. Misschien mogen we wel dromen van een eindronde?”