SK Munkzwalm smeert SK Berlare stevig thuisverlies (0-4) aan: “Ploeg weer goesting doen krijgen”

“Het zal wel gaan, die mentaliteit bespeurden we al enkele weken”, beweert trainer Minnaert. “Wij benadrukten dat er voor resultaten echt moet worden gewerkt. Geert en ik hebben wel wat energie in de wijziging van de mentaliteit gestoken. We hebben de ploeg weer goesting leren krijgen. Ben blij dat het team zaterdag een duidelijk antwoord gaf. Uit de 0-4 op Berlare blijkt dat ze toch nog altijd geloven in onze manier van werken.”

Nochtans stond Munkzwalm in het Puitenstadion alles behalve compleet. Want zonder Kjell Knipping, Mike Slagmulder, Jens en Jonas De Landtsheer. “Toch zag ik zaterdagavond voor het eerst het echte Munkzwalm”, aldus Minnaert. “Berlare gaf ons de bal cadeau. Iets wat we ook hadden verwacht want het is een ploeg die loert op een foutje van de tegenstander. Tien minuten voor de rust klommen we op corner op voorsprong. Robby De Bodt kopte raak. Het resultaat van onze scouting want we wisten dat er in een bepaalde zone mogelijkheden lagen. Niemand weet dat, maar Robby is echt goed met het hoofd. Voor hem was het ook een aparte goal want hij verloor deze week zijn opa. Net als Bram Malfroy.”

Ulens met het hoofd

Bij 0-1 halfweg tapte Berlare in de tweede helft uit een ander vaatje. “Zij schakelden over op 3-5-2 en brachten Agbo in de ploeg”, ging Minnaert verder. “Ze begonnen met lange ballen te werken en gokten op de tweede bal. De eerste tien minuten na de hervatting kwam er druk, maar we hielden goed stand en kwamen eigenlijk nooit meer in de problemen. Rond het uur kon Jonathan Ulens, ook al met het hoofd, onze voorsprong verdubbelen.”

In de laatste tien minuten dreven Kenneth Fouquet en de ingevallen Brecht Van de Wattijne het verschil verder op. Dankzij deze overwinning blijft SK Munkzwalm twee speeldagen voor het einde van de eerste periode in de running voor het eerste eindrondeticket. Al staan leider Kleit en de dichtste achtervolgers Borsbeke, Berlare en Sottegem er op dat vlak nog iets beter voor. “Bovendien hebben wij met een thuismatch tegen Denderhoutem en een verplaatsing naar Borsbeke een moeilijke kalender. Nadien hebben we ook nog Ardennen en Sottegem, de wedstrijden waarvoor we het doen.”

