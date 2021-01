SK Londerzeel wil met nieuw project volop kaart trekken van de eigen jeugd: “Meer jeugdspelers laten doorstromen naar A-kern”

Het project kreeg de naam “K.Londerzeel.SK The future starts now”. Sportief manager Erik Hermans licht toe: “ Als je het over de toekomst hebt, kom je al snel uit bij de jeugd. We spelen met ons eerste elftal in tweede amateur wat het niet altijd even makkelijk maakt om eigen jeugd te laten doorstromen naar de A-kern. Met dit nieuwe project willen we er alles aan doen om dat percentage op te krikken. Naar volgend seizoen toe zullen er al negen spelers uit de eigen opleiding in een afgeslankte A-kern zitten van 24 spelers. Onze jeugd wordt opgesplitst in een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw, de spelertjes van de U6 tot en met de U11, gaan we bijkomend inzetten op een ‘movement-coach’. Bij de spelers van de U12 tot en met de U17, de bovenbouw dus, gaan we werken met een physcial coach. Uiteraard zal er wel de nodige overlap hierin zijn.”

“Belangrijk hierin is dat we met Stijn Geys een trainer hebben die graag de kaart van de jeugd trekt en hier volledig achterstaat. Dat uitte zich dan ook in een verlenging van zijn contract met twee seizoenen en ook de rest van de staff blijft de club langer trouw. Iets wat ons zeer tevreden stemt natuurlijk. Minstens even belangrijk in heel dit project is de rol van onze physical coach van de A-kern én TVJO Erik Van Langenhove. Een niet te missen pion binnen SK Londerzeel.”

Eigen streek

“Naast het volop inzetten op onze eigen jeugd willen we in onze transfers kiezen voor spelers uit de streek. En dat niet alleen voor onze eerste ploeg maar evenzeer voor onze ploeg in vierde provinciale. De drie nieuwe spelers die we tot op heden wisten aan te trekken, wonen allemaal op maximum tien kilometer van het veld. En dat is toch niet onbelangrijk. Uiteraard kan je op het niveau waarop we met onze A-kern spelen niet enkel werken met spelers van rond de kerktoren. Dat beseffen we maar al te goed en er zijn ook spelers die van verder moeten komen maar dat is een minderheid. Spelers uit de buurt moeten bij SK Londerzeel terechtkomen, daar willen we maar wat graag naar toe. Dat is misschien geen evidente keuze maar wel eentje waar we met de ganse club volop achterstaan.”

Hermans deelde nog mee dat naast middenvelder Matthijs Vergeylen van VW Hamme volgende twee transfers werden gerealiseerd: De 27-jarige aanvallende middenvelder/flankaanvaller Iliass El Yazidi komt over van reeksgenoot Berchem Sport. De 22-jarige flankaanvaller Niels Verheyden werd bij KFC Merelbeke uit tweede amateur A losgeweekt. Verheyden heeft overigens een verleden bij de jeugd van SK Londerzeel.