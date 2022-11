SK Londerzeel voor derby tegen Pepingen-Halle. Glenn Van Den Bogaert: “Reeksje zolang mogelijk doortrekken”

“Buiten Lebbeke en Diegem is de match tegen Pepingen-Halle één van de weinige derby’s uit de reeks dus daar wordt sowieso wel naar uitgekeken”, opent Van Den Bogaert. “Bovendien is het voorafgaand aan de derby onze ‘J-day’ waarbij we onze jeugdploegen in de kijker willen zetten. Dus we verwachten wel wat volk en animo en dat is toch altijd een leuk gegeven.”

Voorlopig hoogtepunt

“Zelf zijn we de laatste weken beter en beter aan het spelen en vooral ook punten aan het pakken met die tien op vijftien. Met de match tegen Cappellen van afgelopen weekend inderdaad als voorlopig hoogtepunt. We houden momenteel beter een voorsprong vast en dat was in het seizoensbegin weinig het geval. Toen kwamen we vaak voor de pauze op voorsprong om er na de rust ineens niets meer van te bakken. We spelen nu meer in blok en geven ook minder kansen weg. De goals die we de laatste weken weggaven kwamen ook veelal voort uit stilstaande fases. Ook daarop moeten we en blijven we hard aan werken.”

“Het is inderdaad een gegeven dat we vaker resultaten neerzetten tegen de ploegen bovenin. Dat was vorig jaar ook al het geval. Hoe dat komt, vind ik moeilijk te verklaren. Maar we willen wel tegen elke ploeg winnen, ongeacht hun positie. Voor het seizoen hadden we immers een bepaalde ambitie vooropgesteld en dat was minstens linkerkolom en liefst nog wat hoger. Dat acht ik zeker nog altijd mogelijk want we hebben wel wat namen in onze kern. We komen van ver, dus laat ons eerst maar eens proberen naar die linkerkolom toe te werken. Geen evidentie in deze reeks want het is een huizenhoog cliché, maar echt iedereen kan van iedereen winnen.”

Nooit panikeren

“Constant presteren zal dan ook de boodschap zijn en dat zijn we de laatste weken aan het doen. Dat reeksje willen we graag nog zolang mogelijk doortrekken want we weten dat het ook snel kan keren. Maar zelfs toen onze start niet goed was, zijn we eigenlijk nooit beginnen panikeren. Maar ons ding blijven doen. Dus nu het beter gaat, gaan we ook niet te euforisch doen maar vooral hard blijven werken.”