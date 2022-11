SK Londerzeel stuurt Cappellen met stevige 5-1 cijfers huiswaarts. Tweevoudig doelpuntenmaker Jonas Laureys: “Dit is toch wel een statement van ons”

“Deze score optekenen tegen Cappellen is toch wel een statement van ons”, opent Laureys. “Het is een ploeg die bovenin meedraait en tot dusver maar zeven goals slikte. Als je er dan vijf tegen hen kan maken, kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Kleine kanttekening is misschien dat zij wat vermoeid waren nu hun midweekmatch in de beker van België tegen Union, maar het mag onze prestatie als team niet minimaliseren. We speelden gewoon goed en gaven ook amper iets weg.”

Op de goede weg

“We pakken nu tien op vijftien nadat we het seizoen begonnen met amper vier punten uit zeven matchen. Die slechte start zijn we de laatste weken toch echt wel aan het uitwissen. Ook tegen sterke ploegen, zoals Lyra-Lierse, Belisia en nu ook weer Cappellen. Het ging een zwaar vijfluik worden, maar we mogen wel tevreden zijn met die tien punten. We zijn op de goede weg nadat we in het begin in het sukkelstraatje waren beland en dat uit zich in alles. We spelen beter, scoren vlotter en misschien nog het belangrijkste van al, we winnen vaker. Het gaat heel vaak om details in deze reeks. Dat zie je ook aan onze nederlagen want buiten de offday tegen City Pirates was dat altijd met het kleinste verschil. Die details kunnen we nu omzetten in resultaten en dat is een heel fijn gevoel.”

Atypische spits

Zelf kan Laureys natuurlijk ook met een fijn gevoel terugblikken als auteur van de 2-0 en de 3-0: “Belangrijke goals vooral want daarmee doe je een match bijna altijd dood”, pikt de Mechelaar in. “Ik zit nu aan vier goals tot dusver, maar ik focus niet te veel op de statistieken. Ik ben niet de spits die er dertig op een seizoen maakt, maar ik ben ook niet de spits die panikeert na enkele weken droogte. Misschien een beetje een atypische spits want die leven echt voor doelpunten. Ik ben meer allround en probeer het team ook op andere manieren te helpen door mijn loopvermogen en diepgang. Of door anderen in een scoringspositie te brengen.”

“Wat tot slot ook goed is voor het team, is dat buiten ikzelf ook ‘Papi’ twee goals wist te maken, net als invaller De Rock. De voorbije weken waren we inderdaad vaak afhankelijk van de goals van Ali Yildiz, die ons gelukkig wel al veel punten heeft opgeleverd. Nu was het dus wat meer verspreid waardoor het gevaar meer van alle kanten komt. Daar blijven we hard aan werken, want het maakt het voor de tegenstander natuurlijk een stuk lastiger.”

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Meseure, Laureys (86’ Caignau), Yildiz (90’ Van Der Jeught), De Kegel, Siebens, Manuel (75’ De Rock), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Cappellen: Demont, Deckers, Van Kerckhoven, Symons, El Madani (56’ Tshimanga Kanyinda), Kesteleyn, Kil, Meukens (67’ Walen De Keyser), Ristovic, Lemaire (67’ Nöstlonger), Geudens (56’ Van Zantvoort).

Doelpunten: 3’ Manuel (1-0), 57’ en 63’ Laureys (2-0 en 3-0), 69’ Manuel (4-0), 77’ Kil (4-1, pen.), 90’ De Rock (5-1).

Geel: Symons, Meseure, Manuel, Dellevoet.

