SK Londerzeel stelt nieuwe spelerskern voor aan grote publiek. Sportief manager Erik Hermans:“Proberen voor een topvijfplaats te gaan”

Plaats van gebeuren was de brouwerij van Palm in Steenhuffel met als presentator Sporza-man Ruben Van Gucht. Van voorzitter Frank Verbesselt over de medische staf, de technische staf en de spelers, allemaal mochten ze zich even voorstellen aan hem en aan het publiek.

Sportief manager Erik Hermans mocht als een van de eersten naar voor komen en blikte kort even terug op het verleden. “Wat het vorige seizoen betreft, kunnen we concluderen dat de doelstellingen zeker en vast behaald zijn. Rustig meedraaien in de linkerkolom was de doelstelling. We kenden een zeer sterke heenronde, nadien volgde er een veel mindere terugronde met een terugval in de rangschikking tot gevolg. In voetbal gaat het nu eenmaal vaak om het maken van goals en als dit moeilijker lukt, staat dit mooi in vergelijking met het aantal punten dat we behaalden en de finale achtste plaats.”

Dubbele bezetting

“Naar volgend seizoen hebben we ons daarom hoofdzakelijk in aanvallend opzicht versterkt om zo het scorend vermogen op te krikken”, gaat Hermans voort. “Ook durf ik te mogen stellen dat we over een zeer uitgebalanceerde kern beschikken met een dubbele bezetting op haast alle posities. Beter doen dan vorig seizoen is zeker één van onze doelstelling en een topvijfplaats zou wat mij betreft haalbaar moeten zijn.”

Trainer Stijn Geys is tevreden met de realisaties van de sportieve werking. “Een positieve attitude, mentaliteit en spelers uit de omgeving vormden hierin de speerpunten. Ook het Nederlandstalige karakter van het A-team werd niet uit het oog verloren. Sportieve uitgangspunten zoals snelheid, loopvolume en scoren vermogen treden voort op het voorplan. Dat ter aanvulling van onze reeds bestaande kern.”

Meer mogelijkheden

“In dat kader werden de transfers gedaan”, wordt Geys concreet. “Zoals sportief manager Erik Hermans al aangaf, lag de focus daarbij op het aanvallende compartiment. Jonas Laureys, Klaas De Rock, Ali Yildiz, Mateo Siebens, Souhail Taqi en Zion Van Casteren moeten ons meer mogelijkheden en hopelijk ook meer doelpunten opleveren. Op het middenveld en in de defensie veranderde er amper iets buiten de terugkeer van Dries Caignau, waardoor de concurrentie de hoogte zal ingaan. Met Tuur Mergaey en Milan Van Geert werden twee beloftevolle keepers aangetrokken en jeugdspelers Benjamin Gake, Andrew Vanderbiest en Seth Vandevelde krijgen de kans om hun potentieel voort te ontwikkelen in het eerste elftal. En niet onbelangrijk in dit alles: het merendeel van de spelerskern werd behouden zodat het kader van de ploeg er staat. Dat zou de integratie van de nieuwkomers moeten bevorderen.”

Wat de ambities betreft, is de Mollenaar iets voorzichtiger. “Het moet onze ambitie zijn om beter te doen dan de achtste plaats van de vorige campagne. Gelet op de aantrekkelijke maar zeer pittige reeks met tal van interessante affiches vormt dit een hele uitdaging. Met onze volledige staf moet ons dat lukken.”

De eerste training is op zaterdag 16 juli om 10 uur. Het verdere voorbereidingsprogramma ziet er als volgt uit:

WOE 20 juli: FC Duffel – SK Londerzeel (19.30 uur)

VRIJ 22 juli – ZON 24 juli: Stage in Duisburg (Duitsland)

ZAT 30 Juli: SK Londerzeel – Lokeren-Temse (19 uur)

WOE 03 augustus: Mazenzele-Opwijk – SK Londerzeel (20 uur)

WOE 10 augustus: SK Londerzeel – Wolvertem Merchtem (20 uur)

WOE 17 augustus: SK Londerzeel – FC Lebbeke (20 uur)



