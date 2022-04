SK Londerzeel smeert Belisia Bilzen bijna eerste nederlaag in maanden aan. Doelpuntenmaker Ilias El Yazidi: “Kunnen ons hieraan optrekken”

De bezoekers namen de match al snel in handen: een schot van Wagemans belandde tegen de bovenkant van de lat. Wat later redde Roef knap op een lage trap van Timmermans. De thuisploeg was één keer dreigend voor de pauze via een kopbal van kapitein Dellevoet, in de herneming werd de poging van Pieyns afgeblokt.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Martin Suarez trapte van dichtbij naast en ook Timmermans kon de score niet openen voor de Limburgers. Wie zijn kansen niet afwerkt, krijgt wel eens vaker het deksel op de neus en zo gebeurde: El Yazidi zette zijn bewaker in de wind en schoot knap in de verste hoek: 1-0. Een boost voor Londerzeel dat erg dicht bij de 2-0 kwam: goalie Cascio devieerde een knal van Manuel tegen de paal. De bal belandde voor de voeten van van Kruijssen die maar had in te tikken maar pardoes op Cascio besloot. Vijf minuten voor tijd devieerde Vandecaetsbeek een lage center voorbij Roef waardoor de Limburgers toch met een, verdiend, punt huiswaarts trokken.

Zuur

Doelpuntenmaker Ilias El Yazidi, zijn derde in de laatste vijf matchen, kon zich vinden in de puntendeling: “Over een ganse match gezien, is die 1-1 wel correct. Zij waren wel dominanter, maar we hadden allebei wel wat kansen. Na de 1-0 hadden wij nog een heel grote kans op 2-0 maar dat lieten we na. Zij konden dan nog in de slotfase gelijkmaken na geharrewar en dat is natuurlijk heel zuur.”

Hieraan optrekken

“Op voorhand hadden we wel getekend voor een punt tegen hen”, gaat El Yazidi voort. “Zij zijn een beetje de ploeg van de terugronde en verloren al twaalf keer niet meer. Het is ook gewoon een goede ploeg die wil voetballen. Een punt is dus zeker niet slecht maar als je er zo dichtbij bent, wil je meer. Zeker als je drie keer na elkaar hebt verloren zoals wij. Anderzijds kunnen we ons hier zeker wel aan optrekken en kan die zege niet uitblijven de komende weken. Want dat blijft toch wel het doel de komende vier weken.”

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Mauro, Meseure, De Kegel, Pieyns, van Kruijssen, El Yazidi (87’ Oulad), Manuel (81’ Oliseh), Dellevoet.

Belisia Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeek, Cauwenberg, Timmermans, Landuyt, La Mantia, Lathouwers (46’ Stassen), Wagemans, Haenen, Martin Suarez, Brants.

Doelpunten: 73’ El Yazidi (1-0), 84’ Vandecaetsbeek (1-1).

