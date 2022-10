SK Londerzeel pakt volle buit bij Belisia Bilzen. Doelpuntenmaker Ali Yildiz: “Hebben er met het ganse team voor geknokt”

“Een mooie zege tegen toch wel één van de titelfavorieten van de reeks”, opent de Limburger, “maar we hebben er ook wel heel hard voor moeten werken. En daar mogen we zeker fier op zijn. Op bepaalde momenten kwamen we er goed uit met verzorgd voetbal en aan de andere kant stonden we er defensief ook. Een goede mix van beiden als je het mij vraagt.”

Werkpunt

En zo mocht Londerzeel ook nog ineens twee blinde vlekken opvullen, want het boekte niet alleen een eerste uitzege, het hield ook voor het eerst dit seizoen de nul. “Eindelijk zijn we daarin geslaagd”, gaat Yildiz voort. “Het houden van de nul was op zich geen probleem voor ons, maar het was wel een werkpunt. Verdedigen doe je met de ganse ploeg en tegen Belisia hebben we er van de aanvallers tot onze doelman voor geknokt. Daar kunnen we ons zeker aan optrekken. Net als aan het feit dus dat we nu ook op verplaatsing konden zegevieren.”

Voetjes op de grond

“Toch moeten we ook met de voetjes op de grond blijven, want het is nog altijd maar onze tweede zege en we tellen nog altijd maar acht punten na acht wedstrijden. Als we volgende week weer verliezen, zijn we opnieuw een beetje terug bij af. Dat moeten we zeker zien te vermijden en dan kunnen we wel eens echt helemaal vertrokken zijn. Feit is dat we door deze zege met het nodige vertrouwen kunnen toeleven naar de topper van volgende week thuis tegen Lyra-Lierse.”

Zelf staat de teller van de Londerzeelse nummer tien nu al op zes treffers na acht matchen. Een erg aardig gemiddelde dus. “Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, zeker als je weet dat ik eerder als aanvallende middenvelder speel dit seizoen. Wat me ook blij maakt, is dat ik kon scoren tegen Belisia, een ex-ploeg van mij. Ik heb er twee seizoenen gespeeld en maakte er over de dertig goals in competitieverband. Dat maakt deze namiddag voor mij persoonlijk extra mooi.”

Belangrijk zijn

“Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat Londerzeel nog eens kon winnen door dat doelpunt. Dat was bij mijn vorige goals niet altijd het geval. Ik ga proberen iedere week alles te geven en belangrijk te zijn voor deze club. Tot op heden is dat dus al aardig gelukt, maar dit mag niet het eindpunt zijn.”

