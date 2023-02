SK Londerzeel niet voorbij rode lantaarn U23 Beerschot. Doelpuntenmaker Mateo Siebens: “We grijpen onze momenten te weinig”

“Ik denk dat wij de eerste vijf minuten al hadden kunnen en eigenlijk moeten op voorsprong komen”, opent Siebens. “En dan krijg je een heel andere wedstrijd. Maar dat lieten we zoals wel vaker na en dan kwamen we even voor de rust ongelukkig op achterstand. Ik denk dat hun speler een voorzet wilde trappen, maar toch viel die bal in doel. Zo konden we allereerst op zoek naar een gelijkmaker en gelukkig kwam die er ook. Jonas Laureys trapte goed naar doel, hun keeper zat er nog goed bij, maar ik kon dan in de herneming makkelijk de 1-1 in doel koppen. Het geluk dat we eerder in de match ontbraken, was er daar wel. Maar al bij al mogen we niet tevreden zijn met deze nieuwe puntendeling. We hebben er nochtans voor geknokt als ploeg, maar we grijpen onze momenten te weinig.”

Op de juiste plaats

Wie zijn momenten de laatste weken wél grijpt, is Siebens. Met late goals op Berchem, Pepingen-Halle en nu ook Beerschot, schonk hij SK Londerzeel eigenhandig vijf punten in de laatste vijf matchen. Trek die punten af van het puntentotaal van SK en de club stond nu op een barrageplaats. “We hebben dat toch vooral met de ganse ploeg gedaan”, blijft het bescheiden. “Alleen kan ik die goals niet maken, het is omdat we er als ploeg voor blijven strijden dat die goals kunnen vallen. Ik sta de laatste weken inderdaad wel vaker op de juiste plaats en het geeft natuurlijk wel een goede gevoel om belangrijk te zijn voor SK Londerzeel.”

Eigen kracht

Feit is wel dat Siebens en maats de voorbije weken speelden tegen ploegen onder hen of net erboven. En dat er daarin te weinig punten werden geraapt met 8 op 24. “Het klopt inderdaad dat we op meer hadden gehoopt de voorbije wedstrijden”, pikt Siebens in. “De wedstrijden die er nu aankomen, zijn bijna allemaal tegen ploegen uit de (sub)top. Het rare daarbij is dat we in de heenronde tegen die ploegen wél de nodige punten pakten. Hoe dat te verklaren valt, ik weet het niet echt. Misschien laten we ons te veel meeslepen in het spel van de ploegen onder ons. Al zou dat natuurlijk niet mogen en moeten we van onze eigen kracht uitgaan.”

“Vele vetrekkers of niet, we zullen er met de ganse ploeg alles aan blijven doen en er alles uithalen wat er inzit. Want het zou niet mogen dat dit SK Londerzeel naar derde nationale zakt. Ikzelf blijf volgend jaar op post en wil natuurlijk in tweede nationale blijven. Net als iedereen binnen de club, ook onze supporters verdienen dat. Als we ook nog efficiënter omgaan met onze kansen, want het is niet dat die er niet zijn, zie ik het zeker goedkomen.”

