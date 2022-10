SK Londerzeel klopt Lyra-Lierse en pakt zo voor het eerst dit seizoen zes op zes. Doelpuntenmaker Mateo Siebens: “Zijn in stijgende lijn aan het gaan”

Hoopgevend

“Niet echt verwonderlijk als je het mij vraagt want de laatste weken gaan we in stijgende lijn”, gaat de flankaanvaller voort. “Niet alleen in ons spel, maar zeker ook in de punten met een zeven op negen. Op die manier zijn we eindelijk de punten aan het nemen die we ook verdienen. Dat was daarvoor niet altijd het geval. We hebben gewoon een goede ploeg met heel wat kwaliteiten, maar dat kwam er nog niet vaak genoeg uit. Nu lijkt dat wel te lukken tegen ook wel sterke tegenstanders zoals Belisia en nu ook Lyra-Lierse. En dat is echt wel hoopgevend. Zaak zal nu zijn om die lijn door te trekken, ook tegen de mindere ploegen uit de reeks.”