SK Londerzeel kan nooit echt vuist maken tegen kampioen Hoogstraten. Debutant Ludovic Van Der Jeught: “Mooie beloning voor al het harde werk”

Na amper vier minuten belandde een vrije trap tot bij Fall en die schoot de 0-1 binnen. Wat later moest doelman Roef gepast ingrijpen op de doorgebroken Bastiaensen. Rond het kwartier beging Meeusen hands in de zestien, El Yazidi zette de penalty feilloos om: 1-1. Hoogstraten bleef het spelbeeld bepalen en Fall tipte de bal net naast. Voor de thuisploeg probeerde Van Der Veken het met een lage schuiver. Op slag van rust een knappe collectieve aanval van de kampioen. Fall schoot het leer eerst nog tegen de paal, maar de goed gevolgde Voca schoot de 1-2 hard binnen. Bastiaensen werd de 1-3 nog ontnomen door een puike tussenkomst van Roef.

Na de pauze bleven kansen lange tijd uit. Londerzeel probeerde wel en combineerde soms wel vlot, maar in de zone van de waarheid liep het al te vaak spaak. Een goede kans liet het wel noteren toen El Yazidi aflegde voor Meseure, maar die zag zijn pegel van buiten de zestien door De Fré in corner gebokst worden. Hoogstraten hield vlot stand en liet de bal aan Londerzeel, maar zelf dreigen zat er niet echt meer in. In de slotminuten werd de net ingevallen Aerts diep gestuurd en hij plaatste de 1-3 beheerst in de verste hoek.

Stress

Kapitein Dellevoet (breukje knie, seizoen gedaan) en Papi ontbraken door blessures terwijl van Kruijssen en Pieyns geel-geschorst waren. Hierdoor kregen jongeren Van Der Jeught, Oulad en Oliseh hun kans in de basis. Voor die eerste was het overigens zijn debuut in de Londerzeelse hoofdmacht: “Door de blessure van Dellevoet mocht ik mijn kans grijpen”, opent de 19-jarige Van Der Jeught. “Ik had wel wat stress in het begin omdat het dan ook nog eens tegen de kampioen was, maar de ploegmaats hebben mij wel goed gestuurd. En ik denk dat ik mijn match ook wel heb gespeeld. Er zijn natuurlijk nog verbeterpunten, maar ik blik wel met een goed gevoel terug op deze match, los van het resultaat dan.”

“Van nature ben ik een centrale verdediger al kan ik ook op de rechtsback uit de voeten”, gaat Van Der Jeught voort. “Ik ben een jeugdproduct van Londerzeel en heb dit seizoen mogen meetrainen met de A-kern. Ik beschouw deze match tegen de nummer één van de reeks dan ook als een mooie beloning voor het harde werk. Dit smaakt alleszins naar meer.”

Laatste pass

“Wat de match zelf betreft, was het jammer dat zij op de juiste momenten konden scoren. Wij deden wel aardig mee maar de laatste pass was niet altijd even zuiver. We hebben het zeker wel geprobeerd en ik denk ook niet dat we ons veel kunnen verwijten. Zeker na de pauze gingen we op zoek naar meer. Maar op zich is het natuurlijk geen schande om van dit Hoogstraten te verliezen.”

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Mauro, Van Der Jeught (76’ Gake), Meseure (85’ Hermans), El Yazidi, De Kegel, Oliseh, Oulad (46’ Vergeylen), Van Den Bogaert.

Hoogstraten: De Fré, Meeusen (88’ Aerts), Simons (83’ Oenen), Van Dooren, Vermeeren, Voca, Fall, Bastiaensen (71’ De Roos), Havermans, Defossez, Verheyen.

Doelpunten: 4’ Fall (0-1), 16’ El Yazidi (1-1, pen.), 43’ Voca (1-2), 90’ Aerts (1-3).