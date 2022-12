SK Londerzeel geeft voorsprong op drie minuten tijd uit handen en verliest thuis van Lille United. Doelpuntenmaker Mateo Siebens: “Lieten ons meeslepen in hun spel”

“Wij waren veel te zwak voor de pauze”, opent de Londerzeelse flankaanvaller. “Zij hadden enkele mogelijkheden, waren gretiger in de duels en wonnen vaak de tweede bal. Wij hadden het daar knap lastig mee. Tijdens de rust pepten we mekaar op om meer gretigheid aan de dag te leggen en dat lukte de eerste twintig minuten na de pauze best goed. We wonnen toen wel vaker het duel en scoorden ook in die periode waardoor het moeilijkste gedaan leek. Maar zoals wel vaker dit seizoen gooiden we het nadien dan al te makkelijk weer weg.”

Zotte reeks

“Ik vind de zege van Lille United dan ook niet echt gestolen”, gaat Siebens voort. “En dat is heel zuur want voetballend kan je dan wel de betere ploeg zijn als je niet gretig of stevig in de duels bent, krijg je het tegen elke ploeg in deze zotte reeks moeilijk. We lieten ons dus meeslepen in hun spel en daar profiteerde Lille optimaal van. Deze nederlaag hebben we wat mij betreft aan onszelf te danken.”

Voetjes op de grond

“Zo zijn we weer even terug bij af na onze goede reeks van de voorbije weken en staan we weer met de voetjes op de grond. Elke match moet gespeeld worden en dan telt het verleden even niet. Als we vandaag hadden gewonnen, stonden we echt wel dicht bij waar we voor het seizoen wilden meedraaien, rond die vijfde plaats. En waar we ook nog altijd thuishoren. Dat is nu niet het geval waardoor we weer wat meer naar onderen moeten kijken. We gaan hard blijven werken en daarbij vooral naar onszelf kijken. En dan ben ik er zeker van dat we het niveau en de resultaten van voor dit weekend weer terug kunnen behalen.”

Londerzeel: Roef, Van Der Veken, Caignau (78’ Manuel), Pieyns, Laureys, Yildiz, De Kegel, Siebens, Taqi (46’ Meseure), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Lille: Pauwels, Van De Kerkhof, Brouwers, Bonstanci, Lauryssen (90’ Nooyens), Hannes, Delen, Mariën, Meynendonckx, Wynants (69’ Schops), Truyers.

Doelpunten: 50’ Siebens (1-0), 74’ Mariën (1-1), 76’ Schops (1-2)

Geel: Van Den Bogaert.