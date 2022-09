SK Londerzeel en trainer Stijn Geys aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen: “Vaak zal het van details afhangen”

“Na de bekeruitschakeling in ronde twee tegen La Louvière begin augustus was het eigenlijk al uitkijken naar dit weekend” duidt trainer Geys meteen aan hoe groot de goesting is. “Wat onze voorbereiding betreft, kunnen we stellen dat er weinig echte hoogtepunten waren, maar ook geen echte dieptepunten. Een eerder vlakke voorbereiding dus. We hebben goede matchen gespeeld, zoals tegen onder meer Lokeren-Temse en La Louvière en we ontwikkelden ook meer dreiging dan het voorbije jaar. Zeker aanvallend is er meer creativiteit, meer onvoorspelbaarheid. En dat is goed.”

Resultaat

“Alleen moeten we wel zien dat we die goede prestaties ook combineren met een resultaat. Tegen bovengenoemde tegenstanders gaven we bijvoorbeeld telkens een dubbele bonus nog uit handen. Twee heel goede ploegen natuurlijk, maar we moeten onze momenten nog meer grijpen en naar onze hand zetten. Vorig jaar lukte dat in de competitie voor Nieuwjaar heel goed. Terwijl we nu in de voorbereiding naar mijn gevoel al beter speelden. Maar uiteindelijk zitten we met een groep die ervaren genoeg is om dit in de competitie zelf ook in de praktijk te brengen. Ongerust maak ik me daar dus niet over, al blijf ik wel waakzaam.”

Geen cadeau

‘De competitie mogen openen in en tegen Bocholt is alvast geen cadeau”, gaat de Kempenzoon voort. “Zij zijn steevast een kandidaat voor de eindronde of zelfs de titel. Die ambitie zullen ze ook dit jaar weer hebben vermoed ik. Het zal een stevige match worden, maar we zullen wel direct weten waar we staan. Buiten de geblesseerde De Rock zal normaal gezien iedereen inzetbaar zijn bij ons. Moest dat toch niet het geval zijn, is onze kern dit jaar wel breed genoeg om dat te kunnen opvangen.”

“Sowieso moet het doel zijn om beter te doen dan vorig jaar, toen we achtste eindigden. Ik heb er alvast vertrouwen in dat dat moet lukken. Al zullen de eerste weken natuurlijk al veel duidelijk maken. Zeker in een reeks die kwalitatief sterker is geworden. Vaak zal het van details afhangen. We gaan er als groep alles aan doen om ervoor te zorgen dat die details zo vaak als mogelijk in ons voordeel uitdraaien. Dat we zo weinig mogelijk achterblijven met een gevoel dat er meer had ingezeten.”

