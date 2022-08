SK Londerzeel en teruggekeerde Ali Yildiz in tweede ronde beker van België tegen Waalse eersteprovincialer Condruzien: “We mogen dit weekend alleen tevreden zijn met winst”

“Buiten het feit dat het een Waalse ploeg is, weet ik niets over onze bekeropponent”, bekent Yildiz. “Al zal dat bij hen natuurlijk ook het geval zijn. Het is nu eenmaal eigen in deze fase van de beker dat je vaak tegen onbekende ploegen uitkomt. Moesten we Condruzien uitschakelen, komen we in ronde drie wel tegen een op papier bekende naam uit, zijnde La Louvière. Zij spelen in eerste nationale en dat is toch een ander paar mouwen. Hen bekampen moet nu het doel zijn. Maar laat ons eerst maar eens proberen dit weekend te winnen. Met minder mogen we eigenlijk niet tevreden zijn.”

Resultaat van ondergeschikt belang

“Onze voorbereiding verloopt tot dusver best goed”, gaat de sympathieke Limburger voort. “Afgelopen weekend oefenden we tegen Lokeren-Temse. Ook al gaven we een dubbele voorsprong nog uit handen, we hielden als groep wel een goed gevoel over aan die partij. We konden hen lange tijd goed opvangen en er enkele keren gevaarlijk uitkomen. En dat tegen een ploeg die toch minstens in eerste nationale thuishoort. Het resultaat was dan ook van ondergeschikt belang. Wel dat we veel wissels konden doorvoeren en dat de coach iedereen die inzetbaar was eens kon testen.”

Zeker voorin, want buiten ‘Papi’ ziet het aanvallende compartiment van SK er komend seizoen helemaal anders uit. Met dus ook Yildiz. “Het is natuurlijk nog wat aanpassen voor ons, maar dat kan alleen maar beteren door veel samen te spelen. Net daarom zijn bekermatchen op dit moment dan ook ideaal, want dan hangt er toch iets aan vast. Ik heb wel al vanaf dag één gemerkt dat het allemaal plezante jongens zijn mét kwaliteiten. De groepssfeer zit goed. Maar dat had ik natuurlijk ook wel verwacht bij deze club.”

Alles goed geregeld

Na een kort coronaseizoen bij SK Londerzeel kwam de net dertig jaar geworden aanvaller vorig seizoen uit bij het Limburgse Eendracht Termien in derde nationale. Hij is alleszins tevreden terug bij Londerzeel te zijn zo blijkt. “Ik ben heel blij dat ik opnieuw voor SK Londerzeel kan uitkomen, want het is hier gewoon ook leuk om te spelen. Als het niet goed is, kom je ook niet terug zeg ik altijd. Dat niet enkel ik maar ook Dries Caignau na één jaar elders terugkeerde, zegt wat mij betreft ook veel over deze club. Alles is hier heel goed geregeld voor ons. Het enige nadeel voor mij is misschien de afstand vanuit Limburg, maar als je ergens graag bent, doet dat er niet veel toe.”

Wat mogen we tot slot van jou verwachten, want je wordt toch wel als een bepalende speler gezien. “Bij mijn vorige clubs werd er ook steevast het nodige van mij verwacht, dus dat ben ik al wel wat gewoon. (lacht) Dat mag ook, maar ik ga me niet meer vastpinnen op een bepaald aantal doelpunten of assists. Ik speel voor het team en ik hoop met mijn ervaring en kwaliteiten de ploeg te helpen. Op welke manier dan ook.”

De derde oefenmatch van de voorbereiding, tegen kersvers eersteprovincialer Mazenzele Opwijk, werd met 2-3 gewonnen. Doelpunten van Manuel, Laureys en Gake.

