SK Londerzeel en T1 Stijn Geys aan vooravond van stevig vierluik: “We moeten enkel naar onszelf kijken”

Dit weekend trekt Londerzeel naar nummer vier Belisia Bilzen. De weken nadien volgen nog matchen tegen Lyra-Lierse, Racing Mechelen en leider Cappellen. Ondanks het feit dat de troepen van coach Geys momenteel voorlaatste staan met slechts vijf punten uit zeven partijen, wil hij verder kijken dan enkel de cijfers. “De laatste vijf wedstrijden dwingen wij telkens minstens evenveel of zelfs meer kansen af dan onze tegenstander”, opent de Londerzeelse T1. “Jammer genoeg leverde ons dat maar vier punten op en als we verloren, was het altijd met één goal verschil. We hebben dus veel kansen nodig om tot een doelpunt te komen, maar aan de andere kant kunnen we ook de nul niet houden. De ‘momenten’ die je in deze reeks moet grijpen, grijpen wij te weinig.”

“Toch zie ik ook positieve zaken”, blijft Geys strijdvaardig. “De laatste weken is er beterschap en als je de spelers zag werken afgelopen zondag, zit er zeker nog een enorme drive en grinta in dit Londerzeel. Het zal op die manier ook moeten willen we hier uit geraken. Hoopgevend is ook dat Klaas De Rock weer aan het trainen is en al wat minuten kon maken hier en daar. Binnen een paar weken moet hij voluit inzetbaar zijn. Ook Matthijs Vergeylen is aan de beterhand waardoor er ook weer mogelijkheden gaan zijn op het middenveld.”

Rustig en geduldig

“Langs de andere kant hadden we natuurlijk niet gerekend om in deze situatie te zitten”, beseft de Kempenzoon. “Toch moeten we enkel naar onszelf kijken in deze sterke reeks. We treffen de komende weken inderdaad sterke ploegen, maar laat ons rustig en geduldig blijven. Het is nu mijn dertiende opeenvolgende seizoen als hoofdtrainer in het nationale voetbal. Als we als groep en staff kort bij elkaar blijven met de werkkracht van afgelopen zondag, kunnen we dit samen rechttrekken. Druk is er nu eenmaal altijd, zeker ook voor mij. Dat neemt echter niet weg dat ik waakzaam zal zijn dat de groep hecht blijft en het ploegbelang steeds voorop stelt de komende matchen.”

Veel mogelijkheden

“Wat onze tegenstander Belisia Bilzen betreft, kan ik kort zijn. Samen met Lyra-Lierse hebben zij de grootste ambities in onze reeks. Volledig terecht wat mij betreft. Belisia heeft zich voort versterkt, dus de Limburgers hebben veel mogelijkheden. Met dertien punten blijven zij momenteel misschien iets onder de verwachtingen, maar zeker in eigen huis swingen ze bij momenten. Dat mocht Turnhout twee weken geleden nog ervaren toen ze met 6-2 huiswaarts werden gestuurd. We weten dus wat ons te doen staat.”

