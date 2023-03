SK Londerzeel en Sporting Hasselt houden elkaar in evenwicht. Afscheidnemende Jef Van Der Veken: “Jammer genoeg beloonden we onszelf weer niet”

SK Londerzeel geraakte in eigen huis niet voorbij Sporting Hasselt: 1-1. Een puntendeling waar de afscheidnemende Jef Van Der Veken zich wel in kon vinden, al beseft hij ook dat een zoveelste gelijkspel niet echt veel opbrengt in de steeds spannender wordende strijd om het behoud.

“Het kon 2-1 zijn voor ons, maar evengoed ook 1-2 voor hen”, is Van Der Veken meteen duidelijk op de vraag of het een terechte draw was. “Ik had al snel een goede kans die hun keeper goed pakte. Nadien scoorden zij dan met een zondagsschot vanop 35 meter die los de winkelhaak inging. Uit het niets eigenlijk. Dan sta je als ploeg wel even perplex. Net als vorige week tegen Beerschot dus een tegentreffer waar we niets aan konden doen, maar die wel binnenging. Gelukkig lieten wij het kopje niet hangen en konden ook wij een knappe goal maken. Ook na de pauze kon het nog alle kanten uit. Ik vond het alleszins een leuke match die goed op en neer ging. Hasselt liet voetballen en voetbalde zelf ook en dat is altijd fijn. Maar jammer genoeg beloonden we onszelf weer niet in de vorm van drie punten. En dat smaakt toch wel wat zuur.”

Druk van beneden

Het zesde gelijkspel in negen partijen na Nieuwjaar voor Van Der Veken en maats die zo de blik naar onderen moeten blijven wenden. Zeker gezien de ploegen onder hen wel af en toe een driepunter pakken. Dit weekend nog Lebbeke en City Pirates: “De druk van beneden is er”, pikt Van Der Veken in. “Daar moeten we niet flauw over doen en zijn we ons bewust van. Maar het is niet dat we slecht spelen, zo ook niet tegen Hasselt dus. We gaven ook weer heel weinig weg. Ik ben er dan ook zeker van dat als we blijven spelen zoals nu we vroeg of laat beloond gaan worden in de vorm van driepunters. En liever vandaag dan morgen natuurlijk.”

Afstand

Zelf is Van Der Veken (31) aan zijn laatste matchen voor Londerzeel bezig: “Ik denk dat ik één van de eerste spelers was die liet weten de club op het einde van het seizoen te zullen verlaten. Dus nog voor het vertrek van trainer Stijn Geys bekend raakte, met wie ik heel wat seizoenen samen heb gewerkt. De afstand naar Londerzeel speelde inderdaad een grote rol in mijn beslissing. Zeker met een vrouw en twee kinderen is dat niet altijd evident en ook wel hectisch. Zeker als de kinderen ook hobby’s beginnen uitoefenen. Komt daarbij dat ik ook op een leeftijd ben gekomen dat het voor mij niet alleen nog om voetbal hoeft te draaien.”

“Of ik ga stoppen met voetballen of naar een andere club trek, is dan ook nog onzeker. Ik zie wel wat er nog op mijn pad komt en zal een gepaste keuze maken. Het is ook nog vroeg op het seizoen en veel clubs weten nog niet in welke reeks ze volgend seizoen zullen uitkomen. De focus ligt nu nog eerst op een mooi afscheid met Londerzeel. Daar zijn we het met de vertrekkers en blijvers wel over eens. De sfeer in de groep zit ook nog altijd goed, maar een zege zou het ook op mentaal vlak wel een pak makkelijker maken.”

SK Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Meseure, Laureys, De Kegel (78’ Caignau), Siebens, Manuel, Taqi (68’ Vergeylen), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Sporting Hasselt: Vanmarsenille, Mombaerts, Vandergeeten, Tanriver (21’ Maes), Maus, Leao Kessels (76’ Morgan), Etien, Dassen, Cuypers, Lenaerts, Ofori Appiah.

Doelpunten: 27’ Maes (0-1), 37’ Taqi (1-1).

Geel: Manuel, Cuypers, Vandergeeten, Maes.