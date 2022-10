SK Londerzeel en Jonas Laureys op puntenjacht bij streekgenoot Lebbeke: “Sleutelmomenten meer naar ons toe zien te trekken”

“Die vier op vijftien is natuurlijk niet het gehoopte puntenaantal na vijf matchen”, opent Laureys. “Het kon zeker ook meer zijn want er waren matchen waarin we effectief aanspraak maakten op meer. Afgelopen weekend nog thuis tegen Hades. We verloren met 0-1, maar hadden wel de beste kansen. Ook op Turnhout gingen we nipt onderuit. Enkel tegen City Pirates verloren we volledig terecht door te veel individuele fouten. Zo heeft elke match wel zijn eigen verhaal. Maar wel een verhaal dat voorlopig te vaak in ons nadeel uitdraait.”

Details

“Langs de andere kant voel je ook dat het gewoon heel dicht bij elkaar ligt en dat het van details afhangt” gaat Laureys voort. “Snel keren in positieve zin kan het wat mij betreft dus zeker ook. Maar de realiteit is er natuurlijk wel. Vier op vijftien is niet genoeg dus we gaan vol voor de drie punten naar Lebbeke. Dat moet ook wel willen we daar onderin weggeraken. We zijn nu vijf matchen ver en ik denk dat de komende vijf matchen heel belangrijk gaan zijn voor de rest van het seizoen.”

Niet twijfelen

Een referentiematch is misschien wel wat jullie nodig hebben? Winnen met enkele goals verschil?: “Dat klopt en we dachten die tegen Diegem te hebben gehad door snel 2-0 uit te lopen. Maar dan maakten we het onszelf te moeilijk en lieten we de tegenstander terugkomen. Niet voor het eerst dit seizoen. Gelukkig wisten we die match nog wel te winnen, maar het zou eens goed doen om met enkele goals verschil te winnen. Dat we bij een tegengoal niet meteen beginnen te twijfelen aan onszelf en achteruit kruipen. Veel heeft met vertrouwen te maken. Als we zo’n referentiematch tegen Lebbeke kunnen spelen, ben ik ervan overtuigd dat we vertrokken kunnen zijn.”

“De nul houden zou daarin ook heel erg helpen want dat wisten we tot op heden nog niet te doen. Aan onze keeper zal het alvast zeker niet liggen want hij heeft ons vaak geholpen met belangrijke reddingen die ons in de match hielden. Maar uiteindelijk verdedig je als ploeg en val je aan als ploeg.”

Frustrerend

“We blijven dus hard werken en zien het zeker niet somber in. Er is nog geen man overboord. Het is eerder wat frustrerend. Het zit er wel in, maar het komt er nog niet vaak genoeg uit. Zeker in een reeks waarin alles heel dicht bij elkaar ligt, is dat vervelend. Geen enkele ploeg heeft nog het maximum en elke ploeg heeft al minstens één keer gewonnen. Als we de komende weken die sleutelmomenten meer grijpen en naar ons toe trekken, kunnen we echt wel gelanceerd zijn want kwaliteit is er genoeg. Laten we daar dit weekend al mee beginnen dus op Lebbeke.”