SK Londerzeel en Glenn Van Den Bogaert voor clash met traditieclub Eendracht Aalst: “Voor dit soort matchen doe je het als speler”

voetbal tweede nationale BSK Londerzeel mag de borst natmaken, want het trekt dit weekend naar traditieclub Eendracht Aalst, dat op plaats vier is terug te vinden en vorig weekend nog het redelijk ongenaakbare Hoogstraten klopte. Dat neemt niet weg dat verdediger Glenn Van Den Bogaert er heel graag één en liefst drie punten wil gaan rapen.

“Een wedstrijd tegen Aalst is altijd iets om naar uit te kijken”, opent Van Den Bogaert. “Er is steevast de nodige sfeer, zeker in hun stadion. Daarvoor doe je het als speler toch. En ook voor onze staff, want onze T2 Erik Van Langenhove is een rasechte Aalstenaar. Ook van onze coach en sportief manager weten we dat ze deze match nog net iets liever willen winnen dan de andere. Dat zegt genoeg. En dat slaat dan automatisch ook over op de groep. Makkelijk zal dat wel niet worden, want ik vermoed dat Aalst revanche zal willen nemen voor hun late nederlaag uit de heenmatch. We mogen ons dus aan een gemotiveerde tegenstander verwachten.”

Mag iets meer zijn

“Zelf hebben we de laatste vier matchen niet verloren, maar met daarin drie gelijke spelen schiet je ook niet veel op. Het mag dus wel iets meer zijn, dat weten we ook. Een zege zou heel welkom zijn, want dat lukte nog maar één keer in 2022. En dan denk ik dat we weer vertrokken kunnen zijn om nog eens een positief reeksje neer te zetten.”

Dicht bij elkaar

“Dat zal ook nodig zijn willen we een plaats in de top vijf ambiëren. Nu staan we gedeeld vijfde en telt Aalst op zich maar vier punten meer op plaats vier. Een zege zou dan ook geweldig zijn. Niet alleen op extrasportief vlak zoals ik al eerder aanhaalde, ook op sportief vlak. Maar als we verliezen, komen de ploegen onder ons mogelijk dichterbij. Uiteindelijk staan we ook maar drie punten boven City Pirates, dat op plaats acht staat. Zo dicht ligt het dus bij elkaar en punten pakken is wat we moeten doen.”

Topploegen

“Dat we het tot dusver goed deden tegen de topploegen, met zeges tegen Hoogstraten, Lyra-Lierse en Aalst, is mooi maar geen garantie voor zondag. Al is het misschien geen toeval dat we net tegen de ploegen bovenaan resultaten boekten, want dat soort ploegen heeft het vaakst de bal en dan kunnen wij onze kwaliteiten ten volle uitspelen. Hopelijk ook zondagnamiddag.”

Voor de clash met Aalst kan trainer Stijn Geys geen beroep doen op Daeseleire en Van Der Veken, die geschorst zijn. Aan de andere kant keren Meseure en Pieyns terug uit schorsing.

