SK Londerzeel en Bocholt verdelen de buit. Afscheidnemende doelman Stefan Roef: “Misschien nog wel een gewonnen punt”

Voetbal tweede nationale BEen collectief goed spelend SK Londerzeel is er niet in geslaagd in eigen huis afstand te nemen van Bocholt. De betere kansen waren nochtans voor de thuisploeg, maar de nodige dosis pech verhinderde een eerste thuiszege in 2023.

Bocholt had aanvankelijk het vaakst de bal, maar echte kansen kwamen daar in eerste instantie niet uit voort al moest doelman Roef wel tussenbeide komen op een trap van Azevedo na een warrige fase. Rond het halfuur nam Londerzeel het commando over. Taqi zette voor, de volledig vrijstaande Siebens kopte naast. Even later draaide Meseure een vrije trap tegen de kruising. Op slag van rust pareerde Roef een poging van bezoeker Bussels.

Na de pauze zette Siebens gepast voor naar de inlopende Manuel die leek te scoren, maar Brulmans gooide zich nog voor de bal. Rond het uur een snelle omschakeling van de thuisploeg waarbij De Kegel vanuit een schuine hoek de vuisten van Wertelaers testte. De gretige Siebens probeerde het nadien met een knappe rush, maar zijn voorzet werd voor de lijn weggehaald. Londerzeel bleef wel het meest op zoek naar een doelpunt, maar tot kansen kwam het net als Bocholt niet meer.

Concretere kansen

Doelman Stefan Roef hield voor de tweede week op rij de nul, maar zag dat er wel meer in had gezeten: “Er waren wel wat kansen langs beide kanten, maar ik denk dat die van ons toch wel concreter waren. In dat opzicht is het spijtig dat we de drie punten niet konden thuishouden want we kunnen de punten nog altijd goed gebruiken. Aan de andere kant denk ik wel te mogen stellen dat we zeker niet de mindere waren van Bocholt, toch een subtopper uit de reeks. Maar uiteindelijk hoeft dat ook niet te verbazen want wij kunnen onze voet zetten naast elke ploeg uit de reeks. Zeker als je onze kern bekijkt. In dat opzicht is het dan ergens wel wat jammer dat de resultaten dit jaar niet echt in verhouding zijn.”

“Maar goed, misschien is dit puntje inderdaad nog wel een gewonnen punt als je naar de uitslagen van dit weekend kijkt. Heel wat ploegen onder ons verloren, enkel Turnhout wist te winnen. Dit punt kan dus nog wel eens een belangrijk punt zijn in de eindafrekening al zijn drie punten natuurlijk nog altijd beter om echte stappen voorwaarts te zetten. De komende weken treffen we met Cappellen, Racing Mechelen en leider Hades drie stevige ploegen. Maar daar doen we het vaak beter tegen dan tegen de ploegen onderin. Met die statistiek in het achterhoofd en met de prestatie van tegen Bocholt mogen we dat drieluik met vertrouwen aanvatten.”

Kruispunt

Zelf besliste de Londerzeelse goalie deze week om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Een grote aderlating voor al wie de matchen van SK de voorbije twee seizoenen op de voet volgde: “Op professioneel vlak hebben er zich bepaalde kansen voorgedaan die ik wil grijpen of die ik denk te moeten maken. Of dat de juiste beslissing is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Uiteraard vind ik het jammer om deze club te verlaten, want ik ben hier heel graag en heb me ook altijd gerespecteerd en gewaardeerd gevoeld. Dat mag je toch niet onderschatten. Maar op een gegeven moment kom je op een kruispunt in je leven en dat is dus nu het geval.”

Met je 31 jaar ben je, zeker als doelman, nog aan de jonge kant? “Dat klopt en als ik mezelf goed blijf verzorgen, hadden daar inderdaad ook nog wel wat jaartjes bij gekund. Maar het voelt op dit moment aan als de juiste beslissing. Maar zeg nooit nooit en wie weet ben ik later toch nog op een voetbalveld te vinden.”

Londerzeel: Roef, Daeseleire, Van Der Veken, Meseure, Pieyns, De Kegel, Siebens, Manuel, Taqi (83’ Laureys), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Bocholt: Wertelaers, Zotti, Lenaerts, Doms, Azevedo (74’ Brands), Dirkx (58’ Paesen), Brulmans, Bussels, Mathei, Vanheukelom, Vandersmissen.

Geel: Dirkx, Daeseleire, Vandersmissen.

