SK Londerzeel buigt in slotkwartier van oefenpot tegen ambitieuze Lokeren-Temse. Mateo Siebens: “Blij dat ik nog eens negentig minuten kon volmaken”

voetbal tweede nationale B BSK Londerzeel leek lange tijd om weg naar een knappe (oefen)zege tegen Lokeren-Temse, dé titelkandidaat uit de andere reeks in tweede nationale. De laatste tien minuten waren er echter te veel aan, want de Oost-Vlamingen bogen een 2-0-achterstand nog om in een 2-3-zege.

Bij de thuisploeg ontbraken De Rock, Van Den Bogaert en Daeseleire wegens blessures. Nieuwkomers Caignau, Yildiz, Siebens en Laureys verschenen aan de aftrap. Na acht minuten verschalkte Manuel de bezoekende goalie met een knappe lobbal: 1-0. Lokeren-Temse liet de bal soms vlot van voet tot voet gaan, maar dreigend was het vooral met schoten vanop afstand die Roef makkelijk pareerde. Voor Londerzeel kon Siebens op doel afgaan, maar goalie Espeso Nunez redde met één hand. Op slag van rust een grote kans voor de bezoekers, maar Vercauteren knalde tegen de lat.

Na de pauze en een heel leger aan nieuwe namen bij Lokeren-Temse, krulde Yildiz het leer al snel tegen de verste paal. Twintig minuten voor tijd legde Yildiz gepast af naar de inkomende Siebens en die schoot de 2-0 knap in de bovenhoek. Tien minuten voor tijd schakelden de bezoekers dan toch een versnelling hoger en Vermeiren stak de 2-1 in de verste hoek. Lokeren-Temse bleef nu komen en na een goede aanval schoot Jansen de gelijkmaker voorbij Roef. Daar leek het ook blij te blijven totdat Schils in blessuretijd van buiten de zestien de 2-3 in de verste hoek kegelde.

Negentig minuten

Een oefennederlaag die de thuisploeg nu ook weer niet verdiende, al waren er ook enkele lichtpunten bij SK. Zo toonde nieuwkomer Mateo Siebens zich geregeld op de flank met snedige rushes, dreiging én een doelpunt. “Ali Yildiz legde de bal perfect opzij waardoor ik de bal maar moest binnentrappen”, opent Siebens bescheiden. “Ik blik persoonlijk wel tevreden terug. Vooral omdat ik voor het eerst in lange tijd nog eens negentig minuten kon spelen. Bij mij vorige ploeg, City Pirates, geraakte ik begin dit jaar geblesseerd aan de knie waardoor ik in de terugronde maar één match kon spelen. Nu lukte het dus aardig om een match vol te maken tegen een sterke tegenstander, want dat was Lokeren-Temse zeker wel, en in warm weer.”

Ambitieuze project

Siebens was de allereerste transfer die de sportieve cel deed richting het nieuwe seizoen: “Ik voelde meteen dat ze vertrouwen in mij hadden, dus ik heb niet lang moeten twijfelen”, gaat de 22-jarige flankaanvaller voort. “Ik denk dat ik een goede indruk heb nagelaten in de heenmatch van vorig seizoen tegen Londerzeel. Voorts woon ik in Boom, dus het was ook een voordeel dat ik maar tien minuten moest rijden in plaats van een halfuur naar Merksem. Bovendien sprak het ambitieuze project (proberen gaan voor een topvijfplaats, red.) van SK Londerzeel mij aan. Daarin wil ik mij graag tonen.”

“Als ik moet kiezen, geniet de linkerflank mijn voorkeur omdat ik dan met mijn snelheid en linkervoet een voorzet kan trappen. Maar evengoed speel ik ook graag rechts omdat ik dan naar binnen kan komen. Op zich maakt de positie mij dus niet echt heel erg veel uit, zolang ik belangrijk kan zijn en stappen kan blijven zetten. Leuk dat ik nu aan twee goals in twee oefenmatchen zit overigens, maar het blijven oefenmatchen. Begin september moeten we er pas echt staan.”

SK Londerzeel: Roef, Caignau, Van der Veken, Pieyns (46’ Meseure), Laureys (63’ Taqi), Yildiz (85’ Van Casteren), De Kegel (88’ Van Der Jeught), Siebens, Mauro (63’ Vergeylen), Manuel (76’ Gake), Dellevoet.

