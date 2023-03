SK Geluwe met nieuwe trainer Drazen Kukuric: “We hopen met zijn allen dat hij, met misschien een andere kijk of andere insteek, het tij kan doen keren”

SK Geluwe staat derdelaatste en is met nog acht wedstrijden toe aan cruciale weken. Zondag komt het vierdelaatste SK Beveren-Leie op bezoek. De kloof bedraagt al zes punten. Scoren is duidelijk het grote probleem: amper 16 goals in 22 matchen… “We waren tevreden over het werk van Philippe Brutsaert en weten waar ons schoentje dit seizoen knelt”, reageert voorzitter Kevin Vermont. “Echter wilden we toch nog een ultieme poging ondernemen met deze trainerswissel in de hoop ons alsnog te handhaven. Drazen stond al een tijdje aan de kant en heeft geslaagde ervaringen in dergelijke situatie en is bezeten door het spelletje. We hopen met zijn allen dat hij, met misschien een andere kijk of andere insteek, het tij kan doen keren gedurende deze tijdelijke opdracht.”