SK Deinze ziet Singaporese aanvaller langdurig uitvallen en trekt Japanse middenvelder aan

Nu ja, één nieuwkomer zal niet snel op het Deinse oefenveld te zien zijn. Op 30 december liep Ilhan Fandi, een twintigjarige aanvaller, een kruisbandletsel op. “Een scheur in de voorste kruisband van zijn linkerknie”, meldde SK Deinze. “Op woensdag 11 januari ondergaat hij een operatie. Hij zal zes tot negen maanden buiten strijd zijn. Onze club onderhandelt met de voetbalfederatie van Singapore over de toekomstplannen voor Ilhan Fandi.”

Eerder tijdens de competitieloze periode werd Théo Cenci aangetrokken. Deze middenvelder van twintig maakte de winterstage in Alicante mee. Cenci genoot zijn jeugdopleiding bij RC Genk en werd in 2019 getransfereerd naar het Italiaanse Genoa. Vorige zomer liep zijn contract bij de club die uit de Serie A tuimelde af. Cenci zat dus enkele maanden zonder club en tekende bij Deinze een overeenkomst tot medio 2024 met optie op een extra seizoen.

Japanse middenvelder

Deze week haalden de oranjehemden nog een middenvelder. De 23-jarige Yuta Miyamoto is een Japanner die op huurbasis overkomt van de Urawa Red Diamonds. Miyamoto was in november al eens twee weken in Deinze en werkte enkele trainingen met het eerste elftal af. Blijkbaar kon hij zowel trainer Grosjean als sportief directeur Adrián Espárraga overtuigen. “Tijdens die stageperiode van twee weken liet Yuta zien dat hij potentieel heeft om in onze competitie te presteren”, aldus Espárraga in een persmededeling.