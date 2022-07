SK Deinze ziet doelman Dutoit langdurig uitvallen en moet weldra beslissen over tester Abubakar Moffat

Lichte breuk in de voet

Oefenen in de Borinage

Na een korte rustpauze hervatten de fitte spelers dinsdag de trainingen. Zaterdag 23 juli om 19.30 uur staat een oefenmatch bij Francs Borains op het programma. De ploeg van voorzitter Bouchez ontvangt SK Deinze in Crespin. Of testspeler Abubakar Moffat er nog zal bij zijn is niet duidelijk. De Zimbabwaan maakte de oefenstage in Nederland mee en was ook dinsdag op training. Sportief directeur Adrian Espárraga en de Deinse staf zullen eerstdaags die knoop moeten doorhakken. Waarbij er rekening moet gehouden worden dat in elke officiële partij zes Belgen op het wedstrijdblad moeten staan. “Mannen met de Belgische nationaliteit of die drie seizoenen in ons land spelen”, aldus Vergote. “Nathan Fuakala (Fransman en Congolees, red.) voldoet aan deze voorwaarde.”