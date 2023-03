SK Deinze zet tegen Lommel kans op ‘eindzege’ in de degradatieplay-offs op het spel: “Nieuw thuisverlies moeten we vermijden”

Dylan De Belder is weer van de partij tegen Lommel. Middenvelder Steve De Ridder kijkt geblesseerd toe. Hij liep in het duel bij Dender een letsel aan de buikspieren op. Zodat hij samen met William De Camargo, Bafodé Dansoko en Gonzalo Almenara in de ziekenboeg zit. Het betekent dat Grosjean Jur Schryvers op de positie van De Ridder zal uitproberen. In de selectie zit voor het eerst Ayman Kassimi, een schaduwspits. Hij traint al sinds september met de A-kern, tekende in januari een contract tot eind juni 2024 met optie op één jaar verlenging. Deze 21-jarige Belg was voordien in de Bulgaarse tweede klasse actief.

“Buitenshuis verliezen is minder erg dan in een thuismatch in het zand bijten”, benadrukte Grosjean. “Zeker gezien onze situatie in deze play-offs. Met het verlies tegen Jong Genk kon ik absoluut geen vrede nemen. Zo’n nederlaag in eigen stadion mag ons geen tweede keer overkomen. We hopen van Lommel te winnen. Dan doen we weer mee voor de eerste plaats in deze play-offs.”

Lennart Mertens

De Noord-Limburgers tellen als leider vijf punten voorsprong op Deinze. Met nog zes speeldagen voor de boeg is dat niet dramatisch. Tegen Lommel zal Lennart Mertens voor een tweede opeenvolgende keer aan de aftrap komen. Sedert zijn terugkeer van Club NXT is hij nog op zoek naar een eerste treffer. Door een letsel opgelopen in de partij bij RWDM was hij anderhalve maand buiten strijd.

“Denk dat ik nog een tweetal wedstrijden nodig heb om het gebrek aan ritme weg te werken en naar mijn beste niveau te groeien”, vertelde Mertens. “Na de partij bij Dender was ik tevreden over mijn prestatie, maar in de zone van de waarheid miste ik nog de nodige scherpte. Misschien klinkt dat ietwat eigenaardig, maar we moeten er in de eerste plaats voor zorgen zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud. Wat bij winst tegen Lommel een feit is. We willen blijven meestrijden voor de eerste plaats in deze play-offs. Zelf hoop ik in de zeven resterende wedstrijden nog drie of vier goals te maken.”