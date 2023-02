SK Deinze verhuurt Rousseau De Poorter aan Spaanse zusterclub: “Navelstreng zeker niet doorgeknipt”

Baanwielrennen U19 Julie Nicolaes staat voor haar eerste piste-EK bij de elite: “Ik wil vooral leren. Of zoals ik altijd zeg: stelen met mijn ogen”

Julie Nicolaes is één van de Belgische vrouwen die volgende week woensdag van start gaat op het EK baanwielrennen in Zwitserland. De Maasmechelse komt op de piste in Grenchen in actie in het sprintnummer. “Verrast met mijn selectie? Een beetje wel, want ik ben pas aan mijn eerste jaar bij de elite bezig. Knap dat de federatie mij deze kans geeft. Ik trek met veel goesting en grote nieuwsgierigheid naar het EK”, vertelt Nicolaes.

