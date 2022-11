SK Deinze-trainer Marc Grosjean na de 3-0-bekerzege tegen Eupen bijzonder verheugd: “Een puike prestatie van jongens die ik nog niet had zien spelen”

voetbal beker van belgiëVrij vlot nam SK Deinze in de zestiende finales de maat van eersteklasser KAS Eupen. In het derde kwartier scoorden Dylan De Belder en Teo Quintero. De Panda’s domineerden de tweede helft, maar zetten doelman William Dutoit amper aan het werk. Liridon Balaj legde de 3-0-eindstand vast.

Eupen deed het in de Dakota Arena zonder zijn sterkhouders Stef Peeters en Smail Prevljak. Ook trainer Marc Grosjean liet enkele vaste waarden rusten. Bafodé Dansoko speelde niet. Denis Prychynenko bleef negentig minuten op de bank. Net als linksachter Jannes Vansteenkiste. Doelman Dutoit, centrale middenvelder Achraf El Bouchataoui, centrale verdediger Siebe Blondelle, linksachter Christophe Janssens en de aanvallers William De Camargo en Liridon Balaj stonden aan de aftrap. Tijdens de rust bleef De Belder, die na een doorsteek van Gaëtan Hendrickx met een stiftertje over doelman Nurudeen de score opende, in de kleedkamer met wat last aan de adductoren. De altijd energieke Jellert Van Landschoot viel in en De Camargo ging diep spelen.

“Deze kwalificatie is meer dan verdiend”, benadrukte trainer Grosjean na afloop. “Als ploeg hebben we heel goed gewerkt, zowel aanvallend als op defensief vlak. De eerste helft haalden we de tegenaanval, waarop Eupen altijd gevaarlijk kan zijn, eruit. De tweede helft kwamen we onder druk. Maar ik zag een ploeg die kalm bleef, die goed gepositioneerd bleef. Vanavond zag ik veel kwaliteit in ons spel. Ik heb heel wat positieve signalen gezien.”

Voetjes op de grond

Grosjean, die in de competitie zes op zes pakte, zag een aantal jongens nog niet spelen. Zoals Blondelle, El Bouchataoui, Janssens en Balaj. “Ik zie hen uiteraard elke dag bezig op training”, ging hij voort. “Ik ben verheugd, want de indruk die die spelers mij tijdens de trainingen gaven, werd bevestigd met een mooie prestatie in deze bekerwedstrijd. Op die manier krijgen we meer mogelijkheden. De kern vergroot als het ware. Vorige zaterdag op Virton had ik weinig wisselmogelijkheden. Gewoon omdat ik een aantal spelers in een wedstrijd nog niet aan het werk had gezien.”

Uiteraard was er na de zege tegen Eupen euforie. “Ik heb geen schrik dat de spelers voor de bijzonder belangrijke wedstrijd van zaterdag bij Jong Genk zullen gaan zweven”, benadrukte Grosjean. “Ik denk niet dat ze nu al vergeten zijn van waar ze komen.”

Deinze: Dutoit, Staelens, Quintero, Blondelle, Janssens, El Bouchataoui, Hendrickx, Balaj, Carcela (64’ De Ridder), De Camargo (75’ Spegelaere), De Belder (46’ Van Landschoot).

Eupen: Nurudeen, Van Genechten (68’ Magnée), Paeshuyse, Kral, Alloh (81’ Wakaso), Bitumazala, Jeggo, N’dri, Christie-Davies (58’ Déom), Soumano (68’ Nuhu), Gassama (58’ Charles-Cook).

Doelpunten: 38’ De Belder (1-0), 43’ Quintero (2-0), 92’ Balaj (3-0).

Geel: Staelens.

Lees ook: meer voetbal in de CPL