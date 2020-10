SK Deinze telt zeventien (!) besmette spelers: “We hadden twee superverspreiders”

Hoe is het zo ver kunnen komen? Twee weken geleden was één speler besmet, vorige vrijdag misten drie zieke spelers de thuismatch tegen Westerlo, de dag nadien liep het aantal besmette spelers op tot veertien. Plus enkele positieve gevallen in de entourage (secretariaat, veiligheid, verantwoordelijken sociale media…). “Ik denk dat we aan 24 besmettingen zitten”, zucht trainer David Gevaert. “Bij de technische staf is niemand positief, maar iedereen zit in quarantaine. Trainen doen we niet. Niemand komt op de club, tenzij voor de testing. Donderdag worden wij, de staf, nog eens getest samen met de spelers, die tot nog toe negatief waren. Onder die spelers zijn er nu ook twee met symptomen: één met 38 graden koorts, een andere met hoofdpijn en kortademigheid.”

Match van zondag nog niet uitgesteld

Met andere woorden: de nieuwe club in 1B lijkt lang niet verlost van COVID-19. De thuismatch zondag tegen competitieleider Seraing is nog niet officieel uitgesteld, maar de kans dat trainer Gevaert aan elf fitte spelers geraakt, lijkt onbestaande. “Want het overgrote deel van de spelers met een positieve test heeft ook symptomen”, verduidelijkt Gevaert. “Zoals hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid. We bezorgden iedereen een individueel programma. Enkele jongens komen er niet toe om dat programma af te werken omdat ze er niet toe in staat zijn. Donderdag organiseren we een collectieve videocall met staf en spelers. Onder meer om te zien hoe het met bepaalde spelers gaat. Sommigen zitten in isolatie. Ik evalueer van dag tot dag. Donderdag worden de drie spelers die door ziekte de match tegen Westerlo misten, getest. Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.”

Hoe het bij Deinze zo ver kunnen komen is, moet nog worden onderzocht. “Onder de spelers hadden we twee superverspreiders”, weet Gevaert. “Beiden hebben symptomen en zijn ziek. We bleven lang gespaard, maar nu krijgen we de volle lading. Ik had contact met de dokter van de Pro League: een lockdown is het enige middel om hieruit te geraken. Vandaar dat niemand naar de club komt, behalve voor de testen.”