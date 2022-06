SK Deinze start voorbereiding op, maar heeft nog geen vervanger voor topschutter Lennart Mertens

voetbal Challenger Pro LeagueSK Deinze is aan de voorbereiding op seizoen drie in de Challenger Pro League begonnen. Met een volledig nieuwe trainersstaf en een grondig gewijzigde kern. Nog een viertal spelers moet afvloeien. Een vervanger voor Lennart Mertens is er nog niet.

Maandagvoormiddag begonnen Takahisa Shiraishi en zijn assistenten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerste belangrijke afspraak wordt zondag 14 augustus om 20 uur in het Lotto Park, een wedstrijd bij de beloften van Anderlecht. Vermoedelijk zal de spelerskern waarmee maandag van wal gestoken werd nog wijzigen. Volgens bepaalde geruchten zou de 35-jarige Steve De Ridder (STVV) in beeld zijn. “We hebben elkaar gehoord, maar we zijn op dit ogenblik niet aan het praten, er ligt niets op tafel”, verduidelijkt de Deinse sportieve directeur Adrian Espárraga. “We hebben 24 veldspelers. Vijf jongeren mogen van de trainingen van het eerste elftal proeven. De komende dagen of weken zullen nog vier spelers afvloeien. Onze coach twijfelt nog over een paar jongens. Wat in deze fase van het seizoen normaal is.”

Spelen met één spits

De nieuwkomers Kenneth Schuermans (Lierse), Rousseau De Poorter (Zulte Waregem), Mamadou Koné (Eupen), Sergio Moyita (Murcia) en doelman Nacho Miras (RB Linense) tekenden present op de eerste trainingsdag. Net als de blijvers William Dutoit, Nathan Elyn, Siebe Blondelle, Denis Prychynenko, Michiel De Looze, Jannes Vansteenkiste, Christophe Janssens, Nathan Fuakala, Djihad Bizimana, Alessio Staelens, Gaëtan Hendrickx, Bafodé Dansoko, Kurt Abrahams, Dylan De Belder en Liam Fraser. Voor Mertens, vertrokken naar reeksgenoot Club NXT, is er nog geen vervanger.

“Lennart wou weg, wij wilden hem houden”, aldus Espárraga. “Met Mamadou Koné, Bafodé Dansoko en Dylan De Belder beschikken we momenteel over drie zuivere aanvallers. Meestal gaan we met één aanvaller spelen, hooguit met twee. In theorie hebben we met drie spitsen voldoende. Als we iemand vinden die in de Challenger Pro League het verschil kan maken, zullen we niet aarzelen die spits aan te trekken.”

Van Eck eerste assistent

De kans is groot dat in de oefenmatch tegen Union komende zaterdag (aftrap 14 uur) nog enkele nieuwe gezichten hun opwachting zullen maken. Ook de trainersstaf wordt nog uitgebreid met een extra assistent voor Takahisa. De Nederlander René Van Eck was voorzien als T3, maar wordt T2.

