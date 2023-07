SK Deinze speelt 1-1 tegen Winkel Sport en vreest langdurige afwezigheid Jannes Vansteenkiste

Wielrennen juniores Nio Vandevorst trekt met ambitie naar de Vermarc junioren­drie­daag­se: “Ik ga voor ritwinst, maar klassement interes­seert me ook”

Nio Vandevorst is één van de drie Limburgse junioren die vrijdag aan de start komt van de driedaagse U19 in het Vermarc Cycling Project. De Halenaar trekt met ambitie naar het Brabantse drieluik. “Ik heb eigenlijk twee ambities: ritwinst en het algemene klassement”, vertelt de Belgische kampioen van 2021 bij de nieuwelingen. “De lat ligt inderdaad hoog, dat mag ook voor een eerstejaarsjunior (lacht). Ik start niet als kopman, maar als ik goed presteer kan de ploeg wel in mijn dienst rijden.”