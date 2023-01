SK Deinze smeert Beerschot 3-2-nederlaag aan en houdt kansen op plaatsje in top zes gaaf

Een paar verrassingen in de basiself van Deinze-trainer Marc Grosjean. Kenneth Schuermans vierde centraal achterin zijn wederoptreden na vier maand afwezigheid. Teo Quintero verhuisde naar de bank. Christophe Janssens nam op linksachter de plaats van Jannes Vansteenkiste in. Die laatste was niet honderd procent fit. Na 25 minuten opende de thuisploeg de score. Almenara bracht de bal voor doel, Staelens kopte in. Net voor de rust kon dezelfde Staelens op counter verdubbelen. Deinze met een dubbele bonus de pauze in. Twintig minuten voor tijd herbegon de wedstrijd want via Baeten lukte Beerschot de aansluitingstreffer. Vanop de stip stelde de bezoekende spits vijf minuten voor affluiten gelijk. Toch kon Dansoko op aangeven van kapitein Hendrickx Deinze in extremis de drie punten schenken.

Weerbaarheid

“Hele goeie eerste helft van onze kant”, vond de wederoptredende Schuermans. “Ik denk dat we daarin verdiend op een dubbele voorsprong kwamen. Jammer genoeg vergaten we in de tweede helft een derde keer te scoren. Toen Baeten met zijn linker de aansluitingstreffer lukte, begonnen de bezoekers uiteraard in hun kansen te geloven. De gelijkmaker kwam er, maar die strafschop was volgens mij onterecht. Nadien hebben we toch heel veel weerbaarheid getoond. Waardoor we toch nog de drie punten pakten.”

Naar RWDM

Drie belangrijke punten in de strijd om in de promotieplay-offs te geraken. Deinze nadert tot op twee punten van Club NXT (dat nog een match moet inhalen) en RSCA Futures. Beide ploegen zakken in het slot van de reguliere competitie nog naar de Dakota Arena af. “Bij puntenverlies in deze inhaalwedstrijd was het voor ons bijzonder moeilijk geworden om nog een plaatsje bij de eerste zes te veroveren”, stelde Schuermans terecht. “Dit is een eerste belangrijke stap in die richting. Dat neemt niet weg dat het heel moeilijk zal blijven om play-off 1 te halen. Zaterdagnamiddag trekken we naar RWDM dat bij winst aan de leiding kan komen. Wordt een heel lastig karwei, maar we moeten in onze kansen geloven.”

