SK Deinze ontvangt leider Union en moet Ronald Vargas minstens zes weken missen

Ook De Greef is nog steeds out

Vargas zal dus ten vroegste half maart weer inzetbaar zijn. Ook op Arnaud De Greef kan trainer Gevaert nog steeds geen beroep doen. Na een rugletsel is hij nog niet aan individuele arbeid op het oefenveld toe. Sedert de hervatting van de trainingen na de winterstop focust de Deinse oefenmeester zich op beelden van tegenstander Union. Onder meer van de oefenmatchen van de Brusselaars bij Racing Genk (4-4) en bij Anderlecht (0-1). De kern van de leidersploeg onderging deze transferperiode slechts één wijziging. Invallersdoelman Anders Kristiansen verhuisde naar de Noorse topklasser Sarpsborg 08. Titularis Anthony Moris, in vijftien matchen goed voor zeven clean sheets, heeft nu Lucas Pirard als doublure. Hij kwam deze winter over van Waasland-Beveren.

Grasmat

“Union is een ploeg voor 1A”, beseft Gevaert. “Met deze kern zou Union in de hoogste afdeling probleemloos meedraaien in de middenmoot. Niet vergeten dat trainer Felice Mazzu over vier internationals beschikt. Toch vermoed ik dat Union ons niet kan verrassen. We zijn goed voorbereid. Bij Union zijn zowel Teuma als Labeau geschorst. Teuma droeg al eens de aanvoerdersband, maar hij en Labeau zijn meestal wisselspelers. Dus denk ik te weten hoe Union bij ons zal spelen. We ontvangen hen op een goeie grasmat. Ieder van ons was eind vorige week ontgoocheld omdat de oefenmatch tegen het Luxemburgse Fola Esch niet kon doorgaan. Voor ons terrein was dat een goeie zaak.”