SK Deinze, met Joachim Carcela als negende nieuw gezicht, verliest met kleinste verschil van Union

Enkele uren voor de aftrap van de vriendschappelijke match tegen Union maakte SK Deinze een negende inkomende transfer bekend. Van Moeskroen komt Joachim Carcela-Gonzalez, neef van Standard-speler Mehdi Carcela, over. Transfervrij want de Henegouwse club kreeg geen licentie voor betaald voetbal. De 22-jarige middenvelder kwam tegen Union meteen aan de aftrap. Het werd een kansarme oefenpot. Op het kwartier liet Dansoko oog in oog met doelman Pirard een unieke mogelijkheid op voorsprong liggen. De Guinese international trapte op de bezoekende keeper. Net voor de pauze viel bij Deinze de Spanjaard Sergio Moyita geblesseerd uit. Achraf El Bouchataoui vierde zijn debuut bij de oranjehemden.

Zimbabwaanse tester

Steve De Ridder in beeld

Bij Deinze doet al enkele weken het gerucht de ronde dat Steve De Ridder (STVV, ex-Lokeren en -Zulte Waregem) in beeld is. Sportief directeur Adrián Espárraga ontkent die interesse niet, maar beweert dat de onderhandelingen met de 35-jarige middenvelder al enige tijd muurvast zitten. “We weten dat De Ridder weg mag bij STVV, maar hij ligt in St-Truiden nog onder contract”, aldus de Spanjaard. “Die kwestie moet tussen beide partijen worden uitgeklaard. Pas dan kunnen we met dit dossier verder. Ik vermoed dat we in de loop van deze voorbereiding nog een tweetal nieuwe gezichten zullen presenteren.”