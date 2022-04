SK Deinze lijdt tegen Lierse Kempenzonen derde thuisverlies (1-2): “Non-match die we niet hadden moeten verliezen”

Drie geschorsten

“Ik vond dat we relatief goed startten, maar we schoten onszelf in de voet omdat Denis Prychynenko in cadeauverpakking een doelpunt weggaf”, begon trainer Wim De Decker zijn analyse. “En halfweg mochten we blij zijn dat het geen 0-2 was. Eén of twee keer op een seizoen kan je zo’n non-match hebben. Tijdens de rust hebben we ons gedacht gezegd. De eerste twintig minuten van de tweede helft staken we tempo in de match, kwamen we langszij en hadden we over Lierse kunnen gaan. Maar dat gebeurde niet. De bezoekers kregen nog één kans en maakten ze af. Jammer genoeg konden we nadien geen vuist meer maken. Ondanks dit een non-match was hadden we niet moeten verliezen. Op Gaëtan Hendrickx na gaven de meeste spelers dit keer niet thuis.”