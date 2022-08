SK Deinze knokt zich moeizaam voorbij Jong Genk (3-2): “We zullen niet elke thuismatch zo laag spelen”

Zwaar letsel Et-Taïbi

Jong Genk dwong bij de start van de eerste helft meteen drie corners af. Op het uur mocht Janssens vijf meter buiten de rechthoek een vrije trap nemen. De bal bleef hangen en centrale verdediger Quintero schoof binnen. Twee kansen, twee goals! Bij een duel met Van Landschoot liep bezoeker Et-Taïbi een ernstig voetletsel op. Toen werd het even muisstil in de Dakota Arena. De Genkse jonkies waren niet onder de indruk en kwamen op corner via Diawara langszij. Door de lange verzorging van Et-Taïbi werd elf minuten overgespeeld. Op corner van de ingevallen El Bouchataoui kopte Quintero de winninggoal in. Goed voor een gevleide zege van de thuisploeg die het deed zonder de licht geblesseeerde aanvaller Mamadou Koné.

Bewust lager blok

“Bewust stonden we in deze wedstrijd wat lager dan vorige zondag in de match bij de beloften van Anderlecht”, beweerde de Deinse trainer Takahisa. “Dat gaan we niet altijd doen, het hangt in de eerste plaats af van de tegenstander. We hadden Jong Genk goed geanalyseerd. Het is een ploeg die heel goed voetbal speelt. Dat hebben we vanavond ook gezien. Bewust wachtten we telkens tot er wat ruimte kwam. Inderdaad, we waren vanavond heel efficiënt. Ik wist wel dat we die kwaliteit hebben. Toch moeten we nog veel verbeteren. Zeker op offensief vlak.”