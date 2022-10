SK Deinze klopt SK Lommel met 3-0 en geeft rode lantaarn door: “Maar niet onze beste wedstrijd”

Trainer Calderón koos tegen Lommel voor de elf die op Beerschot een goeie eerste helft speelden. “Neen, dat was geen moeilijke beslissing”, beweerde de Spaanse interimcoach. “Ik wou de jongens die het in Beerschot de eerste 45 minuten goed deden vertrouwen geven. Want aan dat vertrouwen moeten we blijven werken. Ik denk dat deze partij startte zoals wij dat wilden. We hadden de match onder controle, maar er kwamen heel weinig doelrijpe mogelijkheden.”

Twee keer De Belder

We zagen twee afwachtende ploegen, het was lang wachten op doelgevaar. Lange tijd vermoedden we dat het een troosteloze nul-nul zouden worden. Elf minuten voor de rust, bij een aarzeling in de bezoekende defensie op een hoekschop van Van Landschoot, beroerde Chadli de bal bijzonder ongelukkig met de hand. Ref Simonini twijfelde niet en wees naar de stip. De Belder scoorde z’n eerste van het seizoen. Net voor de pauze, op corner van Hendrickx, bracht Prychynenko de bal terug voor doel. Quintero verdubbelde met het hoofd de Deinse voorsprong. De derde competitiegoal al voor de centrale verdediger. Na de pauze leek de thuisploeg zich te beperken tot het verdedigen van die bonus. Prychynenko en maats gaven bijzonder weinig weg. De Belder profiteerde nog van een mistasten achterin om de voorsprong op te drijven. Goed voor de tweede overwinning in deze competitie. Een broodnodige zege waardoor Deinze wegkruipt van de laatste plaats.

Resultaat belangrijk

“Vorige week op Beerschot kregen wij net voor de rust onverwacht een strafschop tegen, dit keer was die penalty voor ons, eveneens op een onverwacht ogenblik”, vond Calderón. “Het werd zelfs snel 2-0, heel goed voor ons. In de tweede helft hebben we vooral goed verdedigd, maar we scoorden toch nog een derde keer. Vandaag was het resultaat bijzonder belangrijk. Er zijn nog veel werkpunten. Dit was zeker niet onze beste wedstrijd dit seizoen. Eens bij iedereen het vertrouwen terug is, zullen we ook beter voetbal beginnen spelen.”

Deinze: Miras, Schryvers, Prychynenko, Quintero, Vansteenkiste (83’ Janssens), Fraser, Hendrickx (82’ El Bouchataoui), Dansoko, De Belder, Staelens (63’ De Ridder), Van Landschoot (75’ Carcela).

Lommel: De Busser, Monjonell, Lemoine, Wuytens, Alves, Thordarson (75’ Anello), Granell (69’ Henkens), Chadli (69’ Talvitie), Silu, Martinez (75’ Belghali), Dos Santos.

Doelpunten: 35’ De Belder (pen. 1-0), 44’ Quintero (2-0), 78’ De Belder (3-0).

Geel: Janssens, Staelens, Fraser, Van Landschoot, De Belder.

Ref: Simonini.

