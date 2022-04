SK Deinze klopt RWDM met 3-0 en helpt KVC Westerlo aan titel in 1B: “Heel volwassen na voorsprong”

VOETBAL 1A Sammy Bossut en Zulte Waregem eindelijk gered: “Wij waren rotslecht, kistje champagne voor Oostende”

De groet van de spelers van Zulte Waregem aan hun fans verliep zaterdag onder een striemend fluitconcert. Pas enkele uren na de nederlaag tegen Sint-Truiden had Essevee eindelijk zekerheid over het behoud in 1A. “Wij waren absoluut ondermaats”, sist een boze en gefrustreerde Sammy Bossut, uitblinker bij de Boeren. In de bestuurskamer hebben ze veel werk om volgend seizoen niet nog meer in problemen te geraken.

