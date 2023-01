SK Deinze klopt Club NXT met 2-1: “Mogen nog altijd hoop koesteren op een plaats binnen de top zes”

Club NXT begon best aan de partij. Na balverlies van De Ridder kon Sandra de bezoekers halfweg de eerste periode op voorsprong tillen. Eén minuut later pakte Homma, ongrijpbaar voor de oranjehemden, een tweede gele kaart. Club NXT moest 65 minuten met tien verder. Deinze-trainer Grosjean voerde tijdens de rust twee wissels door. De Ridder viseerde meteen de buitenkant van de paal. Toen Koné neerging wees ref Letellier naar de stip. Kapitein Hendrickx zette de elfmeter om. Op een doorsteek van Van Landschoot tilde Koné Deinze 21 minuten voor tijd op voorsprong. Die stand bleef op het bord. Waardoor Deinze haar kansen op een plaats in de top zes gaaf houdt.

“Uitzonderlijk dat we twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog altijd hoop hebben om in de top zes te eindigen”, vertelde trainer Marc Grosjean na de 2-1-winst. “Club NXT is een ploeg met niet alleen kwaliteit, maar ook maturiteit. Ik vond dat we de eerste helft iets te naïef voetbalden. De 0-1 kwam er na balverlies bij ons, maar de bezoekers speelden het wel bijzonder knap uit.”

Rood en penalty

Wat Grosjean kon beamen. “Ook wij zijn profs, we verdienen een Var in 1B”, benadrukte hij. “Dat zal de refs ook meer op hun gemak stellen. Wij deden het in de tweede helft een stuk beter. We moesten vooral kalm blijven en op zoek gaan naar kansen. Die kwamen er al snel. Onder meer dankzij een mooie actie van Mamadou Koné die onze ploeg iets bijbracht. De gelijkmaker vanop de stip gaf ons de kans kalm te blijven. De 2-1 was opmerkelijk. Nadat Koné die 2-1 scoorde werden wij toch iets te nerveus. We zijn er nog, dat is het belangrijkste. We mogen nog altijd hoop hebben op een ticket voor de promotie play-offs.”