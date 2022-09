SK Deinze haalt met Steve De Ridder een vijftiende nieuwkomer: “Omwille van zijn leiderschap”

Challouk bij RWDM

De Ridder was vele jaren in het buitenland actief. Onder meer in Nederland waar hij bij De Graafschap en FC Utrecht speelde. En in Engeland waar hij de kleuren van Southampton en Bolton Wanderers verdedigde. Hij stond ook een tijd op de loonlijst van FC Kopenhagen. De Gentenaar voetbalde in eigen land onder meer bij Gent, Hamme, Zulte Waregem, Lokeren en St-Truiden. En nu dus bij SK Deinze dat zondagavond in de Dakota Arena RWDM ontvangt. De ploeg uit Molenbeek haalde op de laatste transferdag nog Youssef Challouk bij KV Kortrijk. Voor de Deinse supporters een oude bekende. De voormalige draaischijf van de oranjehemden was ook even in beeld voor een terugkeer naar de Leiestad, maar hij en Kortrijk kwamen tot een akkoord met RWDM. In de plaats kwam Steve De Ridder, een totaal ander type dan Challouk.