SK Deinze en SK Lommel delen de punten (1-1): “Frustrerend want we hadden twee of drie keer moeten scoren”

Nadat Mertens op eigen helft een bal recupereerde brak de thuisploeg snel uit. Staelens rondde de actie af. Halfweg was de bonus verdiend want de bezoekers waren amper gevaarlijk. En na de pauze liet de thuisploeg enkele kansen op de verdubbeling liggen. Hendrickx plaatste rond het uur een bal nipt naast. Prychynenko kopte over. En een kwartier voor tijd, na een goeie actie op de linkerflank, trapte Balaj het leer aan de verkeerde kant van de paal. Het doelpunt viel aan de overzijde. De Grand trok vanop links voor. Neven, moederziel alleen gelaten, kopte de gelijkmaker in.

Teleurstelling

“Voor de spelers is dit een grote ontgoocheling, dit verdienen ze niet”, zuchtte trainer Marc Grosjean. “Iedereen trok met het hoofd naar beneden de kleedkamer in. We hadden zeker twee of drie keer moeten scoren. Ben heel content over wat ik gezien heb. Ik heb de indruk dat iedereen begrepen heeft waarover deze play-offs voor ons gaan. Dat we nu vier op twaalf hebben, daar ben ik niet mee bezig. Uiteraard had ik liever wat meer punten gehaald. We hadden er zes meer kunnen pakken, maar punten zijn nu geen prioriteit.”

Geen rechtsachter

Omdat er niets meer te winnen of te verliezen valt kan Deinze experimenteren. Tegen Lommel speelde Grosjean Jur Schryvers centraal op het middenveld uit. Samen met Liam Fraser – de Canadees is uiteindelijk niet opgeroepen voor enkele interlands – zette hij de lijnen uit. Hij speelde een degelijke partij.

“Ik had al veel langer gezien dat Jur Schryvers geen rechtsachter is”, aldus Grosjean. “Je ziet dat hij niet is opgeleid als een rechterflankverdediger. Voor mij is hij een speler voor positie ‘zes’ of ‘acht’. Dus centraal op het middenveld. Dat heeft hij in deze match laten zien. Er stond maar één ploeg op het veld, we namen de wedstrijd meteen in handen. Alleen werden we daar niet voor beloond. Want we scoren moeilijk. Om dat op te lossen heb ik ook enkele ideeën, maar dat zal tijd vragen. Wij moeten vooral klaar zijn voor de eerste match van volgend seizoen.”

Deinze: Miras, Staelens, Prychynenko, Schuermans, Janssens (77’ Vansteenkiste), Fraser, Schryvers, Balaj (77’ De Belder), Van Landschoot, Hendrickx, Mertens.

Lommel: Ivezic, Aguilar (46’ Tolinson), Neven, Amankwah, De Grand, Pierrot, Silu, Martinez, Abdirahman, Vancsa (80’ Mijovic), Dos Santos (80’ Kadiri).

Doelpunten: 11’ Staelens (1-0), 80’ Neven (1-1).

Geel: Neven, Schuermans, Staelens, Mijovic.