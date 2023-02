SK Deinze bezorgt Regi Van Acker en FCV Dender koude douche in de slotfase “Ik ben zeer ontgoocheld, want we verdienden de zege”

In een evenwichtige eerste helft lag de intensiteit in de duels en het tempo hoog. Beide ploegen zorgden om beurt voor doelgevaar. Hens kende pech bij een afgeweken schot op de binnenkant van de paal. De rebound van Lallemand ging via een bezoekende verdediger in hoekschop. Aan de overzijde week Dansoko bij een uitbraak, tot woede van zijn coach Grosjean, te ver uit naar rechts en trof het zijnet. Kone trapte de tweede bezoekende kans rakelings naast. Dender kwam goed weg toen Borry ongestraft handspel maakte in de grote rechthoek. Marzo was bij de thuisploeg opnieuw de gevaarlijkste man. Na voorbereidend werk van De Bruyn besloot de rechtsback nipt naast en bij een tweede doelpoging verwerkte een Deinze-verdediger de bal in hoekschop.

Na de rust stelden Hens, met een knal, en Cukur, met een staalharde vrijschop, de bezoekende doelman Miras Blanco op de proef. Zijn overbuur Gies moest werkloos toekijken, maar incasseerde in de slotfase een doelpunt dat uit de lucht kwam gevallen. Hendrickx trapte raak na slecht ontzetten van Borry.

“Een klein foutje achterin hebben we duur betaald”, gaf Ragolle aan. “De bal had meteen goed weggewerkt moeten worden. We waren nochtans veruit de gevaarlijkste ploeg, maar slaagden er niet in te scoren. Er was ook een flinke dosis pech mee gemoeid, want Hens trof de binnenkant van de paal. Alleen in het eerste kwartier hadden we het wat moeilijk. Nadien presteerden we als team sterk.”

Misverstand

Vreemd dat Ragolle plots aan de aftrap stond, want coach Regi Van Acker had vorige week nog gezegd dat hij out was voor de rest van het seizoen. “Dat moet een misverstand tussen de medische staf en de coach geweest zijn”, gaat de centrale verdediger voort. “Ik ondervond geen hinder van mijn knieblessure en kon voluit gaan. Ook de komende weken kan de trainer op mij rekenen, want ik speelde op één minuut na de wedstrijd zonder hinder uit.”

Hiermee geconfronteerd reageerde Van Acker als volgt. “Soms kan in het voetbal iets plots veranderen. Cools hervatte de loopoefeningen, terwijl ook van hem gezegd was dat hij niet meer inzetbaar was”, gaf de coach van Dender aan.

Hij was allerminst tevreden over de leiding. “Voorafgaand aan het doelpunt kreeg Deinze een vrijschop mee voor een fout die in ons voordeel had gefloten moeten worden”, zei de Dender-coach. “Die fase bepaalt de uitslag. Ik ben zeer ontgoocheld over het resultaat, want we verdienden de zege. Onze doelman Gies moest geen enkele maal tussen beide komen, terwijl de Deinze-doelman toch wel enkele uitstekende reddingen deed. We moeten nu vooral rustig blijven. Ik zie op training dat de ploeg aan het groeien is en dat is ook in het duel tegen Deinze gebleken, want we speelden goed. Alleen jammer dat we onze kansen niet afgemaakt hebben”, besloot Van Acker.

FCV Dender: Gies, Marzo, Ragolle (91’ Atteri), Ruyssen, Borry, De Bruyn (68’ Rajsel), Rôdes, Hens, Myny, Lallemand (80’ Ngongo), Cukur.

SK Deinze: Miras Blanco, Almenara Hernandez, Prychynenko, Schuermans, Vansteenkiste, De Ridder, Hendrickx, Staelens, Van Landschoot (85’ Fraser), Dansoko (75’Balaj), Kone (68’ De Belder).

Doelpunt: 89’ Hendrickx (0-1).

Geel: Prychynenko, Borry, Cukur.

