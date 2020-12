SK Deinze behoudt uitzicht op plaats twee. Trainer David Gevaert: “Toch liever niet te hoog van de toren blazen”

Faïz Selemani komt weer aan de oppervlak­te bij KV Kortrijk: “2021 wordt belangrijk voor mij”

21 december Faïz Selemani wordt met de week beter. En dat was tijd ook, want in 2020 liet hij het beste van zichzelf nog niet vaak zien. Op Racing Genk was Selemani de beste man op het veld bij een matig KV Kortrijk, dat er niet in slaagde te scoren, nadat het al na 44 seconden op achterstand stond. “2021 wordt belangrijk voor mij,” beseft de Comorees.