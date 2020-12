SK Deinze behoudt uitzicht op plaats twee: “Toch liever niet te hoog van de toren blazen”

Tactische zet in sleutelmatch

David Gevaert slaagde er met enkele tactische zetten in om matchen te winnen. Toen Seraing een eerste keer naar Deinze afzakte koos hij resoluut voor countervoetbal wat een duidelijke driepunter opleverde. Uit bij Lierse Kempenzonen was de inbreng van Vargas en Van Walle halfweg beslissend. Noodzakelijk in een sleutelwedstrijd. Waardoor Deinze een bonus van dertien punten heeft op de enige degradatieplaats.

Challouk koning van de assist

Opvallend is dat enkele spelers die vorig seizoen in eerste amateurklasse minder aan bod kwamen in deze competitie bijna onmisbaar zijn. Zoals Alessio Staelens (3 goals, 3 assists), Michiel De Looze en Niels De Schutter. Topschutter Lennart Mertens (9 goals, 1 assist) blijft beslissend net als Youssef Challouk (3 goals, 6 assists). Jannes Vansteenkiste (2 assists) toont meer présence dan vorig seizoen. Op Gert Van Walle kan trainer Gevaert altijd rekenen.

Aanjager Seth De Witte

De met veel bombarie aangekondigde nieuwkomers Vargas en Neto hebben nog niet veel speelminuten, respectievelijk 261 en 371. Hetzelfde geldt voor De Belder (270 minuten). Ook De Witte kwam later bij de ploeg, maar ontpopte zich in korte tijd tot stevige verdediger en aanjager. Blondelle groeide uit tot vaste waarde. Lecomte begon aarzelend, maar werd de laatste matchen ‘incontournable’. Net als doelman Dutoit die al een paar punten pakte.

Thuis zeven keer ongeslagen

In eigen stadion zijn de oranjehemden zeven matchen ongeslagen. Enkel de openingspartij tegen Union, onbetwist leider, werd verloren (0-2). Buitenhuis sprokkelde Deinze uit zeven matchen acht punten. Onder meer bij Union (3-0) en bij Westerlo (3-0), matchen kort na een verplichte lockdown, werd kansloos verloren. Trainer Gevaert heeft er een dubbel gevoel bij. “Denk dat we die matchen op een ander tijdstip hadden kunnen spelen. Anderzijds, misschien best dat we toen tegen die clubs speelden en niet tegen bijvoorbeeld Lierse Kempenzonen.”

Iets oogsten tegen de leider

Zo lang mogelijk de tweede plaats in het vizier houden wordt na de winterstop een interessante uitdaging. Trainer David Gevaert probeert te temperen. “We willen zo hoog mogelijk eindigen, maar mogen niet te hoog van de toren blazen. Wij komen nog maar piepen, de budgetten van Union en Westerlo zijn veel groter.” Extra uitdaging mag zijn iets oogsten tegen leider Union. In de twee duels met de Brusselse ploeg kon Deinze nog niet scoren.