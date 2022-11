SK Beveren verliest penalty-loterij: “Zuur? Dat is nog licht uitgedrukt”

“Dat dit zuur is? Dat is nog zacht uitgedrukt”, opende Wim De Decker na de uitschakeling. “In de eerste helft was die rode kaart voor Janssen uiteraard bepalend. Maar ook met tien blijft Antwerp een uitstekende ploeg. Daar konden we toch onze voet naast zetten. In de tweede helft kwamen we scherper uit de kleedkamer en namen we het initiatief volledig over. Toen die voorsprong op het bord stond, hoopte ik dat we het zouden kunnen afmaken.” Dat lukte niet. De tegengoals werden door Stengs en de onfortuinlijke Tshimanga in doel gefrommeld. “De twee goals die we slikten,... op dit niveau is dat dodelijk. De laatste weken waren we nochtans heel solide, dergelijke goals slikken ben ik niet gewend. Strafschoppen, tjah, dat blijft een loterij, dat is het harde aan voetbal.” De eerste twee, van Hoggas en Mbokani, gingen de mist in. “Wij hebben ons op een penaltyreeks voorbereid, maar precies niet goed genoeg. Het blijft moeilijk. Je kan nooit dat moment perfect simuleren op training. Er komen te veel emoties bij kijken. Ik heb vandaag jongens zien missen die op training alles binnenduwen. Kevin trapte die op training ook al op die manier, ja.”