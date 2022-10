SK Beveren ten onder tegen tien man van RWDM: “Hier gaat een hartig woordje over gesproken worden”

Beveren was voor de uitstap naar RWDM acht wedstrijden ongeslagen. Aan die reeks kwam een einde. “Dat probeer je natuurlijk te vermijden”, aldus Wim De Decker achteraf. “Ik had ook niet het gevoel dat het vandaag moest gebeuren. Zeker in de eerste helft vond ik niet dat we in de problemen kwamen, maar op de eerste stilstaande fase slikten we meteen een doelpunt. Terwijl bij onze hoekschoppen die ballen net weggewerkt werden.” De rode kaart voor doelpuntenmaker Barreto na een halfuur speelde in de kaarten van de Waaslanders. “Toen hebben we beslist om de tweede helft anders aan te vatten. Ik vond niet dat het nog nodig was om met drie centrale verdedigers tegen tien man te voetballen. Op zo'n moment hoop je dat het goed uitpakt." Dat gebeurde helaas niet en RWDM kwam nog twee keer tot scoren. “Het waren kinderlijke doelpunten, vooral die tweede. Dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren. We hebben onszelf in de voet geschoten. Zo maak je het jezelf moeilijk en sta je hen toe om te blijven counteren. Daarna was de veer bij ons ook gebroken.”