SK Beveren start terugronde met vertrouwen tegen Club NXT: “Het duo Barry-Mbokani heeft eigenlijk alles”

Na de wedstrijd tegen Club NXT volgt immers de clash in de Beker van België tegen Antwerp. Voor de supporters nu al de match van het jaar én dus ook midweekvoetbal. Iets wat men sinds de degradatie niet meer gewend is op de Freethiel. “Niet veel van onze spelers zijn dat gewend, dat klopt", aldus Wim De Decker, die tegen Club NXT wel met z'n best mogelijke opstelling wil starten. “Deze wedstrijd gaat niet lijden onder die midweekmatch, het zal vooral na de partij kijken zijn hoe de spelers herstellen richting Antwerp, en daarna richting Lierse. Club wordt onze zesde thuismatch, van de vorige vijf hebben we enkel tegen Virton niet gewonnen. Ik ben nog steeds kwaad om dat gelijkspel.” Goed presteren in thuiswedstrijden is belangrijk om de fans naar het stadion te lokken. Dat was het vorige seizoen in tweede afdeling niet het geval. “Ons thuisvoordeel is aan het evolueren, dat voel je. Als je de ticketing hoort, dan weet je dat we iets aan het verwezenlijken zijn. Meer mensen vinden de weg naar het stadion. Overwinningen helpen altijd, maar ook de manier waarop we voetballen is belangrijk. Als je de kansen die wij wekelijks creëren, gaat vergelijken met andere teams, weet je dat we attractief voetbal brengen. Ik snap waarom de mensen komen. Ik voel ook de synergie tussen het sportieve en onze commerciële cel. Die mensen werken keihard en ik heb het gevoel dat het begint te bougeren.”