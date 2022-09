SK Beveren pakt zes op zes en springt naar derde plaats, Hoggas en Maderner aan het kanon

SK Beveren begon niet slecht aan de wedstrijd en kreeg al snel een vrije trap na een fout op Hoggas, maar echt gevaarlijk werd het niet. De U23 van Standard voetbalden in het beginkwartier geen kans bij elkaar, maar kregen een cadeautje van Beveren-doelman Beau Reus. Die had teveel tijd nodig om de bal in te spelen en Noah Ohio gleed de bal uit de voeten van zijn landgenoot én in het lege doel. Balen voor de Nederlandse goalie van de Leeuwen. Gelukkig had hij weinig tijd om te kniezen om zijn foutje, want de Freethiel kon amper vier minuten later al vieren. Ribeiro Costa mikte op de paal, maar de fase daarna kreeg Maderner de bal van Hoggas in de zestien. Hij werkte mooi buitenkant voet af in het hoekje.

Na de rust vergat SK Beveren even te voetballen. Noah Ohio kreeg een nog grotere kans dan dat bij z’n doelpunt het geval was, maar hij mikte onbegrijpelijk ver over. Aan het eind van het vierde kwartier dan toch nog eens Beveren. Na een afgeweerde vrije trap, gooide Ribeiro Costa de bal nog eens in het pak. Daar sloeg men aan het pingpongen en Sheldon Bateau werkte het leer met een omhaal in het doel, maar hij stond buitenspel.

Hoggas met de 2-1

Daarna was het wachten op verse krachten bij Beveren. De invalbeurt van Edmundsson zorgde voor hernieuwde aanvalslust. De schaduwspits zag een poging sterven in het blok en ging even later neer in de zestien. Voor een strafschop was het te weinig. Hert slotoffensief van de thuisploeg begon vroeg en na enkele goeie acties kon Maderner de bal goed voorzetten. Kevin Hoggas knikte onhoudbaar binnen. Standard zette daarna alles op alles en haalde kapitein Duplus, een verdediger, naar de kant voor aanvaller Diallo. Het was Edmundsson die nog dicht bij de 3-1 kwam, maar Poitoux zweefde zijn poging nog uit de winkelhaak. In tegenstelling tot de wedstrijden tegen Anderlecht en Virton, kon het team van Wim De Decker deze keer wél de zege over de streep trekken. Voor SK Beveren is het de eerste thuiszege van het seizoen. Dankzij de driepunter klimmen de Waaslanders naar de derde plaats in de stand.

SK Beveren - U23 Standard 2-1

SK Beveren: Reus, Mertens, Bateau, Vukotic, Corryn (71’ Tshimanga), Everton Luiz, Fall (67’ Edmundsson), Hoggas, Ribeiro Costa, Maderner, Barry (94’ Coopman).

U23 Standard: Poitoux, Duplus (77’ Diallo), Nekadio, Noubi, Calut (46’ Paulo Da Silva), Banse, Kuavita, Berberi (73’ Ghalidi), Brrou, Ohio, Tapsoba (62’ Ziani).

Doelpunten: 11' Ohio(0-1), 15’ Maderner (1-1), 75’ Hoggas (2-1).

Geel: Duplus, Barry, Tapsoba, Brrou, Nekadio, Paulo Da Silva, Ohio.

Rood: / (SDG)