SK Beveren op zucht van negen op negen, maar knappe goal Talbi is er teveel aan

Het was Club NXT dat voor het eerste echte gevaar kon zorgen én ook de weg naar de netten vond. Arne Engels, die last-minute de geblesseerde Noah Mbamba verving in de basis, kreeg te veel ruimte om uit te halen en verschalkte doelman Beau Reus met een mooi afstandsschot. Beveren liet de moed niet zakken en had pech toen een poging van Ribeiro Costa van de doellijn gered werd door Otasowie. Die Amerikaan ging van hero to zero toen hij Maderner kinderlijk makkelijk liet weglopen in de zestien. Hij kwam nog terug, maar werkte de bal zelf over de doellijn. Na de koffie kon SK Beveren op voorsprong komen via Maderner. Hij knalde uit de draai de perfecte assist van invaller Edmundsson tegen de touwen. Senne Lammens was kansloos op die poging van dichtbij. SK Beveren liet al twee keer eerder een overwinning door de vingers glippen en in Roeselare was dat niet anders. Engels trof nog de paal, maar Talbi zorgde met een heerlijke krul binnenkant paal voor de gelijkmaker. SK Beveren kan enkel tevreden zijn dat het een punt dichter bij leider Lierse Kempenzonen komt in de promotiestrijd.