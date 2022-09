SK Beveren op zoek naar efficiëntie: “Hallucinant hoeveel kansen we al creëerden en hoe weinig goals eruit volgden”

Tegen de U23 van Standard mislukte een stiftertje van Edmundsson en schoof aanvaller Thierno Barry een open kans onbegrijpelijk naast. Die laatste was er duidelijk het hart van in en liep na zijn vervanging nog steeds ontredderd richting bank toen de scheidsrechter met het laatste fluitsignaal SK Beveren de zekerheid over de drie punten schonk. “Dat is honderd procent Barry”, zegt De Decker “Hij is zeer doelgericht, dat is een van zijn grootste kwaliteiten. Hij moet echter inzien dat er meer is in voetbal dan enkel dat. Hij zit er altijd mee in dat hij een kans mist. De energie die je daarin verliest, heb je nodig bij de volgende kans. Dat is een leerproces.”

Te spannend

“Het is te spannend aan het einde van onze wedstrijden”, ging De Decker voort. “We moeten een match veel sneller kunnen afmaken. Het feit dat we zoveel kansen creëren, blijft een onmiskenbaar positief punt, maar we moeten ze ook afwerken. Het overkomt ons te vaak dit seizoen. Als je eens gaat optellen hoeveel grote kansen we in de laatste wedstrijden bij elkaar voetbalden, is het hallucinant dat we er ‘maar’ twee goals per match uit puren. Mijn ervaring leert me dat zoiets niet blijft duren, op een gegeven moment vallen die goals wel en gaat het een heel andere richting uit.”

Ook achterin staat het steeds beter bij de Waaslanders. “Ik geloof dat we tegen Standard amper iets weggegeven hebben, er was enkel die kans van Ohio. Het doelpunt gaven we zelf weg. Momenteel is het vechten om die drie punten over de streep te trekken, gek genoeg doen die nipte zeges het meeste deugd. We hadden wel al zeker twaalf punten moeten hebben.”

Zaterdag krijgt SK Beveren, op bezoek bij Club NXT, een nieuwe kans op een driepunter. In de week daarop houdt het op donderdag 22 september een supportersavond waar onder meer coach Wim De Decker en video-analist Johan Verhelst het woord zullen nemen. Aansluitend kunnen de aanwezigen de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Wales op groot scherm volgen.

