SK Beveren mist Van Damme tegen Beerschot ondanks beroep: “Het was géén rood”

Scheidsrechter Verboomen bleek niet te vermurwen en stuurde de Beverse middenvelder de catacomben in. Van Damme heeft disciplinair geen vlekkeloos verleden. Ook dat kan meespelen in de hoofden van scheidsrechters. “Mijn reputatie speelt zeker een rol. De bal vertrok en de scheids volgde die ook. Hij had me zien vertrekken, hoorde de schreeuw en keek achterom. Hij zag m'n gezicht en trok meteen rood. Op volle snelheid kan ik de scheids wel begrijpen, omdat hij het niet goed zag. Ik denk dat het met een VAR teruggeroepen zou worden. Er zijn een paar criteria voor een rode kaart. Mijn benen bleven op de grond, het was niet met gestrekt been en ook de fysieke integriteit van de tegenstander kwam niet in gevaar.”

Afgezien

Het was daarna even volhouden voor SK Beveren met tien man. “Ik heb wel nog even afgezien in de kleedkamer”, aldus Van Damme. “Hadden we die wedstrijd niet gewonnen, ik had er niet van geslapen. Het was een heel belangrijke wedstrijd. Je zag wel dat Mbokani een rustpunt bracht toen hij inviel. We hebben het uiteindelijk volwassen uitgespeeld in de tweede helft.”