SK Beveren laat uitgelezen kans liggen, Beerschot neemt leidersplaats over: “Positieve zaken meenemen”

Al na 25 minuten stond de thuisploeg twee doelpunten in het krijt. Belghali en Anello stonden aan het kanon voor de Limburgers en drukten de thuisploeg meteen met de neus op de feiten. Coopman kon voor de rust nog milderen tot 1-2, maar na de koffie duwde Martínez het mes dieper in de wonde. Een strafschopdoelpunt van invaller Ribeiro Costa luidde nog een slotoffensief in, maar verder kwamen de troepen van coach Wim De Decker niet. Centrale verdediger Sheldon Bateau benoemde achteraf waar het fout liep.

“We hebben op onze manier gespeeld, onze identiteit was niet te zien. Normaal gezien zijn we sterk in de duels én hebben we vertrouwen aan de bal. Vandaag was dat niet te zien. Zeker in de eerste dertig minuten was het zoeken en verloren we vertrouwen. De coach heeft het daarna proberen bijsturen, om terug wat leven in het team te krijgen, maar makkelijk was dat niet. Waaraan die makke start lag? Misschien keken sommige spelers iets te veel naar de wedstrijd van België. Misschien heeft de nederlaag van RWDM voor wat gemakzucht gezorgd.”